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春節將至 中共政法委書記示警風險：嚴防個人極端案件

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共政法委書記陳文清25日表示，歲末年初須嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故，圖為資料照。圖／取自央視
中共政法委書記陳文清25日表示，歲末年初須嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故，圖為資料照。圖／取自央視

大陸社會過去一段時間發生多起無差別傷人事件，隨著年關將近，中共中央政治局委員、中共政法委書記陳文清25日表示，歲末年初歷來是各類風險隱患高發生機率的時期，要求有關部門要紮實做好「防風險、保安全、護穩定」各項工作，嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故。

新華社報導，陳文清25日在春節安保工作會上和探望慰問基層政法幹警時強調，要樹牢底線思維，忠誠履職擔當，高標準做好春節保全工作。大陸公安部長王小洪主持會議並參加慰問。

陳文清在會上強調，歲末年初歷來是各類風險隱患高發期，有關部門要嚴格落實維護社會穩定責任制，深化矛盾糾紛排查化解，強化社會治安巡邏防控，做好重點部位、人員密集場所安全防範，加強大型活動、道路交通安全管理，加強相關團體服務管理，壓實相關單位內保責任，「紮實做好防風險、保安全、護穩定各項工作。」

陳文清還說，要加強值班值守、工作調度、緊急處置，嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故，全力保障春節期間秩序良好、社會穩定。

會後，陳文清和王小洪赴北京市公安局天安門地區分局、東城分局應急處突隊、西城分局西長安街派出所等地，了解值班備勤、應急處突、巡邏防控、轄區安保等情況。

春節 風險

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