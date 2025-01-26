春節將至 中共政法委書記示警風險：嚴防個人極端案件
大陸社會過去一段時間發生多起無差別傷人事件，隨著年關將近，中共中央政治局委員、中共政法委書記陳文清25日表示，歲末年初歷來是各類風險隱患高發生機率的時期，要求有關部門要紮實做好「防風險、保安全、護穩定」各項工作，嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故。
新華社報導，陳文清25日在春節安保工作會上和探望慰問基層政法幹警時強調，要樹牢底線思維，忠誠履職擔當，高標準做好春節保全工作。大陸公安部長王小洪主持會議並參加慰問。
陳文清在會上強調，歲末年初歷來是各類風險隱患高發期，有關部門要嚴格落實維護社會穩定責任制，深化矛盾糾紛排查化解，強化社會治安巡邏防控，做好重點部位、人員密集場所安全防範，加強大型活動、道路交通安全管理，加強相關團體服務管理，壓實相關單位內保責任，「紮實做好防風險、保安全、護穩定各項工作。」
陳文清還說，要加強值班值守、工作調度、緊急處置，嚴防發生個人極端案件和重特大公共安全事故，全力保障春節期間秩序良好、社會穩定。
會後，陳文清和王小洪赴北京市公安局天安門地區分局、東城分局應急處突隊、西城分局西長安街派出所等地，了解值班備勤、應急處突、巡邏防控、轄區安保等情況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言