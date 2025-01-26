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寧波至德國僅26天！中歐最快航線「中歐快航」完成首航

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
「中歐快航」接船儀式當地時間24日在德國威廉港舉行，標誌大陸長三角地區至歐洲最快的直達航線完成首航。圖／取自上觀新聞
「中歐快航」接船儀式當地時間24日在德國威廉港舉行，標誌大陸長三角地區至歐洲最快的直達航線完成首航。圖／取自上觀新聞

「中歐快航」接船儀式當地時間24日在德國威廉港舉行，標誌大陸長三角地區至歐洲最快的直達航線完成首航。該航線起點為大陸寧波舟山港，並以威廉港為樞紐，連通北歐和波羅的海周邊國家，形成30天內從寧波舟山港到覆蓋歐洲的高效物流網絡，為中歐貿易搭建高速橋樑。

「中歐快航」於去年12月30日開航，執行首航任務的貨船名為「嘉華寧波號」，主要裝載大陸的鋰電池及跨境電商等高附加價值貨物，共1700多個貨櫃。航程耗時僅26天，較傳統方式縮短10餘天。

大陸央視報導，它的順利抵港標誌著連通大陸長三角地區與德國唯一深水港直達航線的開通。這是兩港之間「點對點」直達航線，不掛靠任何中轉港，是從長三角地區到歐洲最快的直達航線。

「中歐快航」未來將實現中歐間常態化貨物運輸。此航線以威廉港為其核心分撥樞紐，透過水水聯運、海鐵聯運等方式連通北歐和波羅的海周邊國家，形成30天內從寧波舟山港到覆蓋歐洲的高效物流網絡。這項物流模式以其高效率、便利的獨特優勢，為中歐貿易搭建一條高速橋樑。

大陸駐漢堡總領事叢武、德國下薩克森州經濟部國務秘書弗蘭克·杜茲、威廉港市長卡斯滕·費斯特（Carsten Feist）等中德各界人士260餘人出席接船儀式。

叢武致詞表示，「中歐快航」的開通不僅為中歐商品互通提供便利，更為全球產供鏈穩定發揮積極作用，生動詮釋了共建「一帶一路」的深刻內涵。他表示，這條航線將為中德兩地帶來新合作機遇，為雙邊經濟注入新活力。

威廉港負責人馬克-奧利佛·豪斯沃爾德表示，「中歐快航」的開通對威廉港來說意義重大，因為目前東南亞和北歐海岸之間沒有這樣的直達連接，「因此，基於現有的定期航班，我們可以為客戶提供這種快速物流通道。這對貨物運輸極有益，特別是對必須快速抵達歐洲或亞洲的貨物。」

德國 物流 航線

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