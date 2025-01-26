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大陸多地 鞭炮限令放寬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為增加煙火氣以及節日氛圍，大陸嚴控多年的春節燃放煙花爆竹今年可以更有序的燃放。包括河南、遼寧、廣東、江蘇、雲南等地都已公布燃放規定。有的甚至全天不限時，甚至長達廿多天。

綜合中新網報導，中國燃放煙花爆竹歷史悠久，也是全球最大的花炮生產國，煙花爆竹產量占到全球產量的百分之九十。其中瀏陽、萬載、上栗是花炮產業最集中的幾個區域。但十多年前，基於安全和環保考量，不少地方公布「禁放令」。直到疫情後，大陸經濟下行，多地才將「禁止」改為「限制」，並在安全和環境可承受下，愈來愈開放。

多數城市的燃放時間自除夕到正月十五（元宵節），有的城市則已提早到一月廿二日（臘月廿三）。燃放時間多半是上午七時至深夜十一時，但部分地區的一月廿八日（除夕）、一月廿九日（初一）與二月十二日（正月十五日）可全天燃放不限。

不少民眾表示，從「禁」到「限」，一字之差，規定燃放煙花爆竹時間和範圍，是在群眾的情感需求和安全需求之間找到了一個平衡點，也傳遞出了城市管理者對傳統習俗和市民情感需求的尊重。

元宵節 除夕

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