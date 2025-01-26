陸春運遇暴雪 開車12小時走百公里

農曆春節將至，大陸春運昨天出現春節前客流最高峰，北京、上海、成都等各地火車站高鐵站機場等均人滿為患。但也有不少自駕的車主被暴雪困在路上，十二個小時只走了一百公里。

新華社報導，大陸交通運輸部昨天的數據顯示，當日（廿五日）全社會跨區域人員流動量預計超二點七億人次，其中，鐵路客運量一五二五萬人次，民航客運量二百四十萬人次。北京、上海、成都等地車站、機場、高速公路滿滿出行群眾，感受二○二五春運高峰。

昨天上海春運迎來春節前的客流高峰，鐵路上海站下轄站點預計當天將發送旅客七十七點八萬人次，創下單日旅客發送量歷史新高。儘管已是凌晨二時，上海各大火車站的候車大廳仍亮如白晝、座無虛席。

上觀新聞報導，自一月廿日起，隨著春運客流高峰到來，上海各大火車站開啟通宵營運模式。其中的上海虹橋站、上海站、上海南站、上海松江站四個大站車站候車大廳不僅開啟「人山人海」模式，座位上也坐滿旅客，還有許多人坐在自己的行李箱上，或者坐在候車大廳兩側的花壇邊緣，也有一些旅客直接坐在地上，讓不少網友感歎「可能有一億人」。

一直到凌晨三時以後，靠在牆邊的旅客才慢慢走光，但座位基本還是坐滿的狀態。等到凌晨五時後，搭乘白天列車的旅客陸續到來，候車大廳的旅客又多起來了。

報導稱，長三角鐵路昨天（廿五日）增開客車六○八列，預計發送旅客三百一十六萬人次，再創歷年春運單日客發量新高。自今年春運以來，長三角鐵路已發送旅客逾三千萬人次，較去年春運同期多發送二百一十五萬人次，日均發送旅客超過二百七十六萬人次。

在小三通部分，根據廈門邊檢總站預計，一月廿八日（除夕）至二月四日（正月初七），兩岸「小三通」客運航線出入境旅客量將超過五萬人次。

中新社報導，大陸福建廈門邊檢總站相關負責人表示，春節假期期間，廈門五通客運碼頭每日出境客流高峰時段為上午八點半至十點、十一點至下午一點、下午四點至五點半；入境客流高峰時段為上午九點至十點半、十一點半至下午三點、下午五點至六點。

因應春運啟動，廈金「小三通」客運航線日前已宣布，由每日往返廿個班次增加至往返廿四個班次。

封面新聞報導，目前全大陸正籠罩在大範圍的降溫降雪天氣，給春運路上的人帶來不少「挑戰」。在河南，已出現大到暴雪的天氣。從北京開車準備回湖北十堰老家的蘇先生，二十五日凌晨零時左右開上國道，到二十五日中午十二時，一路走走停停，「十二個小時，大概只走了一百公里。」沿途都有被大雪困住的車輛，令人想起○八年冬春之交的雨雪冰凍的慘狀。