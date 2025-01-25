霸王茶姬「1句話」慶祝春節踩雷 陸網友喊抵制狂轟：兩副面孔

中國當紅茶飲品牌「霸王茶姬」近日在境外社群發文將春節的英文翻譯為Lunar New Year，未使用Chinese New Year，遭中國網友砲轟「去中國化」後，昨天緊急更改文案並致歉。

聯合國教科文組織去年12月通過中國提案，將農曆春節列為「人類非物質文化遺產代表作」名錄。今年，中國官方大舉慶祝首個「非遺春節」。

正積極進軍海外市場的霸王茶姬（CHAGEE），近日在IG、臉書等境外社群帳號發文向茶友賀年，被中國網友發現春節英文翻譯使用Lunar New Year，而不是Chinese New Year或Spring Festival。

「霸王茶姬 外網」隨即登上微博熱搜榜，網友痛批「去中國化」、「國內國外兩副面孔」、「沒敏感度」，要求霸王茶姬道歉更正。

1月24日，主打国潮风的奶茶品牌：霸王茶姬，因在IG上发布的宣传文案中使用了Lunar New Year来指代春节，而不是Chinese New Year，引发网民不满和抵制。

目前，霸王茶姬删掉了此前发布的帖子，在新发布的帖子中使用了Chinese New Year。 pic.twitter.com/YZIDcFQu6c — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2025年1月24日

霸王茶姬踩雷後，緊急更改文案為Chinese NewYear，昨晚透過微信公眾號就春節一詞翻譯不當致歉，表示：「很抱歉我們沒有拉齊海外在地團隊對『春節』的翻譯使用更一致的說法，我們後續會加強對海外帳戶的管理和溝通，確保表達內容的準確性。」

霸王茶姬還稱，「作為從世界茶葉故鄉中國雲南走出的品牌，我們從未忘記我們來自哪裡，我們為何而出發」，並「感謝茶友們的監督、批評和建議」。

由於亞洲多國都有過農曆新年的習俗，春節對應的英文翻譯，除了Chinese New Year，Lunar New Year也常被使用。但Lunar New Year在中國大陸，卻被視為去中國化、否定中國。

中國去年向聯合國教科文組織提案申遺，則是用Spring Festival對應春節，避開這個爭議。

據陸媒封面新聞，上海市天文學會副理事長施韡稱，Lunar New Year和Chinese New Year之爭，涉及的是一個科學問題。從曆法的角度來講，Lunar new year是不準確的。現在所使用的農曆屬於陰陽合曆，Lunar New Year只能代表「陰曆」，不能完整地表達「陰陽合曆」的概念。

霸王茶姬創立於2017年，2023年總銷售額已突破人民幣100億元（下同，約新台幣450億元），門市超過4500家，會員數達1.78億。