中國新春旅遊市場 小眾目的地熱度攀升

62歲的馬景濤，近年長駐內地發展，當年爆紅的作品《梅花三弄》之《梅花烙》及《水雲間》、《倚天屠龍記》、《再見艷陽天》，讓他俘虜無數女粉絲。不過雖然他是瓊瑤劇集的第一俊男，但感情生活卻不如意，經歷過兩段婚姻的他，現時除了工作，就是養狗為樂。

2025-01-25 09:38