「咆哮帝」馬景濤跟愛犬唱卡拉OK！汪星人懂和音被封「咆哮狗」

62歲的馬景濤，近年長駐內地發展，當年爆紅的作品《梅花三弄》之《梅花烙》及《水雲間》、《倚天屠龍記》、《再見艷陽天》，讓他俘虜無數女粉絲。不過雖然他是瓊瑤劇集的第一俊男，但感情生活卻不如意，經歷過兩段婚姻的他，現時除了工作，就是養狗為樂。

但不要以為馬景濤是孤獨老人，近日他去唱卡拉OK，愛犬不止陪伴在他左右，而且跟他一起唱歌，當然狗狗不懂歌詞，但也會跟著音樂而「吠叫」仿如馬景濤的和音，他還說自己是「咆哮帝」，而愛犬肯定是「咆哮狗」，認真搞笑。

馬景濤跟愛犬合唱。（小紅書）

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文章授權轉載自《香港01》