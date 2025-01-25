香江風情／香港狗血 豪門香豔

香港人特別幸運，不用看韓劇、陸劇的「狗血套路」，隔三差五就有現實版的肥皂劇，因為香港的豪門特別多，而豪門經久不衰的橋段是爭產，最新豪門橋段再有新變，是豪門加香豔。

香港最新的一個現實版豪門劇，是一個傳統華商銀行世家的現任銀行馬主席，被周刊爆料，花名「五索」女人，正是其小三，早就為馬主席誕下四子。其他小三被爆料後都要躲躲閃閃，但「五索」在成了香港全城焦點後，還透過社交平台，發放其在豪宅巨廁中，著灰色TUBE TOP家居服盤膝坐於鏡前的照片，而從鏡影中的她正咧嘴而笑，有人說在嘲笑全香港。

與過往傍富豪的香港小三有些不同，今次的女主角「五索」不介意說她貧寒出身，成長於新界大埔的街市，自小立志做有錢人，為脫貧可以不擇手段討男人歡心。且她自豪自己樣靚身材正，九年前出席富豪飯局，當晚她穿著性感「真空」戰鬥格上陣，一舉成功，跟馬生見第一面就改寫了命運。

香港粵語中的「索」字是潮語，意思相當於女人漂亮，「五索」據說是有人為之取下的花名，指其有五個方面那麼多的美。而「五索」在香港屬高調炫富的女性，她曾發照片是與其幾個小孩在豪宅巨廳中拔河，以顯示其億元豪宅之闊；她也曾在自家衣貌間中身掛二十多個名牌包包，以嘲笑其他名媛的寒酸。

據說多年來「五索」備受主席寵幸，送錢、送樓、送車，早成香港億萬富婆，主因是其「生得」，她曾誇張自爆：「我一晚可以搞十次，生得愈多，自然攞得愈多。」今次「五索」亮相，有多種猜測，一說是有人在後面謀畫包裝，令其成為「流量名星」；也有猜測是豪門生變，水源斷頭，令其要另謀前路。

「五索」的故事，好多媒體津津樂道，香港人過去數日如追劇般追看。雖說香豔連連，香港豪門也有正經。有專欄作者透出，在台灣都能買到產品的李錦記，在香港也是豪門世家，這個家族立下「家族憲法」，其中一條是家族成員不能「包小三」，也不應「遲婚」，否則影響其財產繼承。