快訊

年前不平靜！竹東爆槍戰疑黑道火拚 8人送醫1命危

地牛翻身！17:16台南發生規模4.0地震 最大震度3級「8縣市有感」

1分鐘內完成44次引體上升 22歲江西女刷新金氏世界紀錄

香港01／ 撰文：陳進安
近日，來自江西的22歲女子謝婷以1分鐘內完成44次引體上升的優異成績，成功刷新了「一分鐘做最多的引體上升（女性）」的金氏世界紀錄。 情境示意圖／Ingimage
近日，來自江西的22歲女子謝婷以1分鐘內完成44次引體上升的優異成績，成功刷新了「一分鐘做最多的引體上升（女性）」的金氏世界紀錄。 情境示意圖／Ingimage

近日，來自江西的22歲女子謝婷以1分鐘內完成44次引體上升的優異成績，成功刷新了「一分鐘做最多的引體上升（女性）」的金氏世界紀錄，成為新的紀錄保持者。

根據《極目新聞》的報導，謝婷出生於江西，現居廣東，是一名自媒體網紅，主要分享健身及生活方式的內容，擁有超過40萬粉絲。起初，她並未打算挑戰金氏世界紀錄，僅是想記錄自己的訓練過程並與粉絲分享。

然而，隨著訓練的深入，謝婷意識到自己有能力挑戰更高的目標，並決定突破美國選手Inga Simning於2022年創下的1分鐘39次引體上升的紀錄。

在談及打破紀錄的過程時，謝婷表示，自己並未進行特別的針對性訓練，而是依賴日常的訓練累積。提交挑戰申請后，她調整了訓練計劃，增加了引體上升的訓練頻率，不斷細化動作和技巧，以確保每次訓練都能為挑戰做好準備。

謝婷強調，「我從不認為女性和男性在運動上有什麼區別，力量從來不取決於性別。我重視的是每個人對挑戰的態度。」她認為，性別不會限制運動表現，但卻能成為一種不容忽視的動力。

雖然成功打破紀錄，謝婷仍感到不完全滿意，認為自己仍有進步空間。她的下一個目標是繼續刷新自己的紀錄，甚至挑戰「一小時內做最多次引體上升」的世界紀錄。

延伸閱讀：

中國人造太陽創造「億度千秒」世界紀錄加快人類實現聚變發電

大陸春節檔電影預售破億元創中國影史新紀錄

文章授權轉載自《香港01》

健身 廣東 網紅 自媒體 金氏世界紀錄

延伸閱讀

遭高速公路包圍...中國大陸江西最強釘子戶｢金溪之眼｣成打卡點 屋主：後悔

公園巧遇「不會飛的肥啾」！母女直呼可愛狂摸 專家嚇傻：鳥界屠夫也敢碰

「5小時一動不動」 春運搶首批返鄉 還是逃不過塞車

巴西人瑞將滿120歲！爭取最長壽者頭銜 醫驚呼：健康且未服藥

相關新聞

去年深圳日本男童遇襲身亡案今正式在深圳人民法院公審

日本共同社報導，有關去年9月廣東省深圳市發生的日本男童（當時10歲）遇襲身亡案，深圳市中級人民法院24日對因殺人嫌疑被起...

陸手遊頒獎之夜翻車 最受歡迎女主播「人照不符」惹議

大陸破億人次註冊的知名手遊「QQ飛車」，近日舉行年終極速之夜，頒發去年度的最受歡迎主播，其中，一名女網紅主播「幼寵」上台...

武漢封城5周年了 「新冠一代」集體創傷仍心有餘悸

2019年底、2020年初，中國武漢的疾控部門報告了幾十起神秘的肺炎病例，沒有人預料到會因此掀起一場全球性大疫情。202...

華裔科學家離美潮+1 計算機專家陳婧加盟清華大學

在美華人科學家「回國潮」還在加速，據了解，屢獲殊榮的計算機科學家和區塊鏈專家陳婧已離開美國，全職加入清華大學擔任教授。

LG杯圍棋賽／柯潔不服韓方判罰 飆吼「受夠了」退賽

第29屆LG杯世界圍棋棋王戰決賽昨在南韓首爾舉行，27歲中國棋手柯潔繼前天因兩次提子未放置棋盒蓋上被判負之後，昨又因不服...

1分鐘內完成44次引體上升 22歲江西女刷新金氏世界紀錄

近日，來自江西的22歲女子謝婷以1分鐘內完成44次引體上升的優異成績，成功刷新了「一分鐘做最多的引體上升（女性）」的金氏世界紀錄，成為新的紀錄保持者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。