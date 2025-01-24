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麥當勞冰炫風疑吃出螺絲！港男崩潰「好想吐」 麥當勞回應

香港01／ 撰文：桃樂斯
有香港男性於沙田某麥當勞購買1杯冰炫風，吃到中途咬到疑為螺絲的異物。（示意圖／路透）
有香港男性於沙田某麥當勞購買1杯冰炫風，吃到中途咬到疑為螺絲的異物。（示意圖／路透）

市民外出用餐時，最重要當然是食物安全和衛生！近日有香港男性於沙田秦石商場麥當勞購買了1杯冰炫風，吃到中途以為咬到冰粒，吐出才驚揭疑為螺絲，大感噁心所以在社交平台圖文並茂公審，「X你老X，好X想吐」，又自嘲「這次真吃螺絲」。不少網友認為事件過分，「還好沒有不小心吞下肚」，同時建議事主應向食環處舉報。

香港麥當勞發言人回應《香港01》表示，留意到網上流傳照片，非常關注事件，並已即時聯絡相關顧客作出跟進。麥當勞強調一向秉承嚴謹食品安全標準及營運守則，定期檢視餐廳的運作，確保為顧客提供優質的食品和服務。

吃麥當勞冰炫風咬到異物吐出疑為螺絲

該香港男性在threads帳號圖文並茂發帖，指他於週三（ 22日）晚上到沙田秦石商場的麥當勞買外送，購買了1杯冰炫風。他吃到中途以為咬到冰粒，他吐出才驚覺疑為螺絲。從原PO貼出的照片所見，1顆銀色的螺絲藏於冰炫風裡，他因而崩潰稱「X你老X，好X想吐」，又自嘲「這次真吃螺絲」。原PO希望網友代為評理並提供建議，「（麥當勞）可以怎樣賠償？」。

網友斥事件過分：報食環

有網友認為事件過分，建議原PO應向食環處舉報，「還好沒有不小心吞下肚」、「螺絲粉就聽過，螺絲雪糕第一次見」、「你應該馬上回去麥當勞說，再報吃環」、「你直接DM McDonald』s IG，他後面會跟你跟進」。

「常客」指涉事分店經常出錯

有人則調侃，「終於找回雪糕機的螺絲」、「原來是你吃到，難怪那台雪糕機之後用不出雪糕，麻煩快點還給我們」。不過有經常光顧涉事分店的食客就對事件表示不意外，「秦石村的麥當勞是比較特別，曾經不止一次出包」。

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文章授權轉載自《香港01》

IG McDonald 食品安全 香港 麥當勞

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