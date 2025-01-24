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去年深圳日本男童遇襲身亡案今正式在深圳人民法院公審

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
深圳日本男童遇襲身亡案，今在深圳中級人民法院正式公審。但法院外戒備森嚴。圖為據信載有嫌犯的警車抵達現場畫面。截自聯合早報影片
深圳日本男童遇襲身亡案，今在深圳中級人民法院正式公審。但法院外戒備森嚴。圖為據信載有嫌犯的警車抵達現場畫面。截自聯合早報影片

日本共同社報導，有關去年9月廣東省深圳市發生的日本男童（當時10歲）遇襲身亡案，深圳市中級人民法院24日對因殺人嫌疑被起訴的男子實施首次公審。公審不向媒體公開，但日本駐廣州總領事館的總領事貴島善子旁聽。公審中將多大程度揭示犯案動機是焦點。

報導稱，該案發生在去年9月18日，當天是「九·一八事變」93週年，有觀點認為這是針對日本人的犯罪。男子持刀刺傷上學途中的男童，男童翌日死亡。中國相關部門表示該案屬「偶發個案」，沒有公佈動機等詳情。

聯合早報今早報導稱，去年10月，日本外交部曾透露，中國方面承諾將對此案進行公開審理，並會根據案件進展作出解釋。

報導中亦稱，嫌疑人已被押解至法院，大批日本媒體早早聚集在法院外守候，現場戒備森嚴。今日清晨8時起，就已有十多名日本媒體記者在法院外駐守。法院週邊保全嚴密，數十公尺外的人行道可見便衣警察站崗巡邏。此外，法院上空有直升機持續盤旋，以加強現場監控與警戒。法院外未見日本民眾及公眾聚集，現場秩序井然。

聯合早報報導稱，約上午8時30分，一輛相信載有嫌犯的警車車隊抵達法院，車隊迅速駛入法院內部，避免與現場媒體接觸。儘管案件屬於公開審訊，但媒體記者被禁止進入法院旁聽，警方在法院外拉起警戒線，指示媒體人員在法院對面等候最新進展。

據悉，日本駐廣州總領事於上午抵達法院聽審。該案審訊於上午10時30分正式開始。

去年六月在蘇州發生的日本母子遇襲案，校車輔導員胡友平反而被凶嫌刺死，昨天蘇州中級人民法院已判處52歲凶嫌死刑。但兩岸連續兩天判決或公審，顯示中日近期尋求改善關係過程中，中方有意盡早將兩國關係的障礙掃除。

廣州 日本

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