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8歲女童中緬邊境走失逾96小時下落不明 家屬懸賞百萬元尋人
大陸一名8歲女童在雲南近中緬邊境的山上走失，至今已超過96個小時仍然下落不明。女童家屬發佈尋人啟事，懸賞人民幣100萬元（約新台幣450萬元）冀儘快找到女童。
據《九派新聞》報導，周日（ 1月19日）下午2時40分左右，8歲女童在雲南省騰沖市青草嶺附近遊玩時走失，至今仍然下落不明。女童走失後，其家屬緊急發佈尋人啟事，並承諾在確認失聯者安全找到後，對提供有效線索的人員立即兌現酬金100萬元。
據女童的母親介紹，女童是個聰明伶俐的孩子，從不與陌生人親近。當日，他們一家與親戚一行十幾人前往琅琊山青草嶺遊玩。期間，大人們在距離孩子一百米左右的地方拍照，孩子離開視線十分鐘左右就不見蹤影。家人發現後立刻展開尋找，並報警求助，也向當地民間救援隊尋求説明。
在舊照中，女童佩戴一塊粉色的電話手錶。其母親表示，當日覺得佩戴手錶不便，就把手表摘了，這也是最遺憾、最後悔的地方。
據瞭解，青草嶺鄰近緬甸邊境，與狼牙山相連，海拔3466米，是滇灘轄區內最高的山峰，山勢峻峭，怪石嶙峋，常年白雪皚皚、雲霞飄忽。
目前，當地政府已組織公安、應急救援、聯防隊員、護林員、撲火隊、鎮村組幹部、藍天救援隊及周邊群眾共400多人參與搜尋行動。他們使用熱成像無人機、搜救犬等高科技設備和技術手段進行地毯式搜索，目前仍未發現有效線索。
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8歲女童雲南騰沖高山走失3天搜尋人士：山上有積雪及未開發區域
文章授權轉載自《香港01》
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