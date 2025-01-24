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陸軍工系反腐不斷 中國兵工集團前高層薛建國被查

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國兵器工業集團是由大陸國務院授權國資委管理的中國最大的武器裝備製造集團，主涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應，近年有多個高層被查。（搜狐網）
中國兵器工業集團是由大陸國務院授權國資委管理的中國最大的武器裝備製造集團，主涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應，近年有多個高層被查。（搜狐網）

共軍近年持續推進反腐，軍工體系不斷有將領、官員落馬、被查。據中國兵器工業集團紀檢監察組、北市紀委監察委員會24日發布消息，中國兵器工業集團有限公司所屬哈爾濱第一機械集團有限公司原黨委書記、董事長薛建國涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

中國兵器工業集團紀檢監察組、北市紀委監察委員會24日發布，薛建國涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受兵器工業集團紀檢監察組和北京市密雲區監理紀律審查和監察調查。

近年，共軍反腐風暴持續擴大，從火箭軍開始，軍工體系也成為重中之重。日前，中國航空工業集團官網的「領導團隊」才剛出現變動，集團總經理郝照平、副總經理楊偉的簡歷雙雙被撤下。其中，郝照平是共軍火箭及飛彈專家，楊偉則是共軍「殲—20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲—20之父」稱號。

另，近日中國核工業集團十七日舉行黨風廉政建設和反腐敗工作會議，集團高層幾乎都現身，獨缺黨組書記、董事長余劍鋒；此外，在大陸國務院召開的廉政工作會議上，出身航天系的工信部長金壯龍亦再度缺席。

而此次被查的薛建國，也並非中國兵器工業集團近年第一個出事的前高層。去年4月，中共中紀委就曾通報，中國兵器工業集團前裝備保障部部長李照智涉嫌嚴重違紀違法，正接受集團紀檢監察組和山西省朔州市監委調查；前年12月，中國兵器工業集團有限公司董事長劉石泉被撤銷大陸全國政協委員資格，也盛傳是捲入腐敗案。

除了他們以外，2023年底，還有中國兵器工業集團北奔重型汽車集團有限公司科技委常務副主任委員郭平曉被查，2024年2月，中國兵器工業集團長春設備工藝研究所前黨委書記張建武被查。

此外，去年4月被查，被指「靠軍工吃軍工」的中國電子科技集團有限公司前副總經理何文忠，近日也被公訴。

共軍 反腐 廉政

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