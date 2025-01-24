浙江花燈亮相2025南投元宵燈會 12個城市花燈各具特色

2025年新春之際，應台灣南投縣政府邀請，浙江安排12組花燈於1月25日亮相南投元宵燈會，同時組織參訪團赴南投參加燈會開幕式。據悉，此次花燈共來自浙江12個城市，每組花燈各有特色，寓意各不相同。

比如，溫州參展花燈圍繞「詩畫溫州·溫潤之州」主題，以溫州海上絲綢之路為主線，朔門古港遺址為主元素，結合現代溫州地標與雁蕩山美景，充分展示溫州深厚歷史文化底蘊。紹興上虞花燈以母親河曹娥江為紐帶，連接覆卮山千年梯田、越窯青瓷、梁祝化蝶、尚賢橋、「四季仙果」五組造型，展現了秀美自然風光和城市發展建設新貌。

金華磐安花燈以「千年藥鄉、康養旅居福地」為主題，展示「磐五味」等特有的中醫藥文化和豐富的中藥材資源，實現文化共賞。來自麗水的花燈以「詩畫麗水江南秘境」為主題，以佘字紋裝飾底座，彰顯濃郁的佘鄉風情，令人心馳神往。

南投元宵燈會是南投縣民間傳統民俗文化活動，始辦於2016年。相關人士介紹，自2016年浙江花燈首次亮相南投元宵燈會以來，10年從未間斷，受到南投民眾廣泛歡迎，累計觀展達2000多萬人次，已成為南投元宵燈會一道亮麗的風景線。