快訊

暴力的必要性？大英帝國面對的華裔反抗

懶到不行！3大星座LINE最愛「已讀不回」射手怕浪費時間、第一名回貼圖不錯了

聽新聞
0:00 / 0:00

廣州白雲機場第四跑道啟用 成為粵港澳大灣區唯一擁有4條跑道機場

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
首架降落在白雲機場第四跑道的飛機是一架中國南方航空班機。中新社
首架降落在白雲機場第四跑道的飛機是一架中國南方航空班機。中新社

新華社報導，廣州白雲機場第四跑道周四（23日）正式啟用，白雲機場正式進入「四跑道時代」，並成為粵港澳大灣區唯一擁有4條跑道的機場。

報導稱，白雲機場第四跑道長3400米、寬45米，飛行區指標為4E，滿足大型E類飛機起降的要求。啟用首天上午8時，南航CZ6731航班平穩降落在第四跑道上，成為第一個使用該跑道的航班。

廣東省機場集團表示，第四跑道啟用意味著白雲機場在提升航空運輸能力、優化飛行保障體系方面邁出堅實一步，也為航空公司優化航班編排提供了廣闊空間。

第四跑道是白雲機場三期擴建工程的重點項目之一。擴建項目總投資537.7億元人民幣((約合2408億台幣)，包括新建一棟客運大樓、兩條跑道、綜合交通中心以及擴建2號客運大樓（指廊）。擴建計劃料於2025年竣工，預計白雲機場每年旅客吞吐能力將達到1.2億人次、貨郵吞吐能力達到380萬噸。

廣東 機場 航班

延伸閱讀

大陸跨境理財通 自貿區試點

桃園機場展開春節疏運 估每日平均運量逾14.5萬人

台人喊「沒錢」！財經作家曬清晨機場人潮 網曝1原因：嚇到了

水泥牆害濟州航空班機爆炸！韓機場公司前社長陳屍家中 未留遺書

相關新聞

女童搭地鐵遭阿婆搶位辱罵 數月後確診心病…父怒告結果出爐

乘搭地鐵「爭位」時有發生，但隨時鬧上法庭！中國大陸1名12歲女孩乘搭地鐵時，與1名73歲婆婆爭座位，互不相讓，婆婆更「母子檔」持續辱罵女孩，導致女孩崩潰大哭，女孩父親報警，2人均拒絕道歉。

緬甸詐騙園親歷者爆：年輕無業績「豬仔」慘摘器官 一對腎值360萬

《鳳凰衛視》21日報導，東南亞具有人口販運和器官買賣的龐大市場，和電詐園區形成互相流通的完整產業鏈，是高度複雜的犯罪生態。有緬北親歷者...

廣州白雲機場第四跑道啟用 成為粵港澳大灣區唯一擁有4條跑道機場

新華社報導，廣州白雲機場第四跑道周四（23日）正式啟用，白雲機場正式進入「四跑道時代」，並成為粵港澳大灣區唯一擁有4條跑...

新飛機付運出現延誤 香港大灣區航空取消逾百航班

香港大灣區航空取消2、3月間逾百航班，約5千5百名乘客受影響。大灣區航空認處理得不好，港府官員稱香港國際航空樞紐地位「金...

「我要當你的壞人」誘人妻做情婦鹹濕對話曝 海南官員涉貪遭雙開

據微信公眾號「清廉海南」消息，海南省紀委監委周三（1月22日）發布了4名幹部嚴重違紀違法被處分的消息，其中包括「陵水黎族自治縣委原副書記、政法委書記肖峰嚴重違紀違法被開除黨籍和公職」。

霸凌畫面曝！8歲女童遭多同學騎脖子、砸頭撞桌 老師全程低頭改作業

扯頭髮、騎脖子、用書或水瓶打頭和臉…貴州某小學小學二年級的課堂監控影片顯示，多名學生對同班女生霸凌，而且就發生在班主任老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。