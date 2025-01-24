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廣州白雲機場第四跑道啟用 成為粵港澳大灣區唯一擁有4條跑道機場
新華社報導，廣州白雲機場第四跑道周四（23日）正式啟用，白雲機場正式進入「四跑道時代」，並成為粵港澳大灣區唯一擁有4條跑道的機場。
報導稱，白雲機場第四跑道長3400米、寬45米，飛行區指標為4E，滿足大型E類飛機起降的要求。啟用首天上午8時，南航CZ6731航班平穩降落在第四跑道上，成為第一個使用該跑道的航班。
廣東省機場集團表示，第四跑道啟用意味著白雲機場在提升航空運輸能力、優化飛行保障體系方面邁出堅實一步，也為航空公司優化航班編排提供了廣闊空間。
第四跑道是白雲機場三期擴建工程的重點項目之一。擴建項目總投資537.7億元人民幣((約合2408億台幣)，包括新建一棟客運大樓、兩條跑道、綜合交通中心以及擴建2號客運大樓（指廊）。擴建計劃料於2025年竣工，預計白雲機場每年旅客吞吐能力將達到1.2億人次、貨郵吞吐能力達到380萬噸。
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