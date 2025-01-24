新飛機付運出現延誤 香港大灣區航空取消逾百航班

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港大灣區航空取消2、3月間逾百航班，約5千5百名乘客受影響。大灣區航空認處理得不好，港府官員稱香港國際航空樞紐地位「金漆招牌」得來不易會有跟進。

大灣區航空22日凌晨宣布，因新飛機付運出現延誤，加上部分現有客機要定期檢查，影響航班編排，決定取消2月和3月期間128個航班，航班涉及國家包括日本、韓國、泰國等，影響約5千5百名乘客。

決定公布後，引起已訂票乘客的批評。大灣區航空行政總裁吳秀蘭23日在香港承認，取消航班安排有疏漏，會作出改善，加派人手處理客戶查詢，也會按條款及個別情況補償乘客損失，會人性化處理每宗個案。

吳秀蘭稱，2月5日後的航班才調整，春節期間的航班不受影響。除了之前公布的原因，停飛航班亦因為部分城市例如曼谷出現狀況，旅客外遊意欲減低，在種種原因下，因此整合航線。

大灣區航空公司已決定向所有受影響的乘客衷心致歉，並主動與乘客聯絡，安排更改機票或退票事宜，並豁免所有相關費用，希望盡量減低對乘客行程可能造成的影響。

港府已就此約晤這間航空公司，要求其提交報告。運輸及物流局局長陳美寶表示，港府的跟進工作不會在航空公司提交報告後對就結束。她說，她有責任聯同各間本地航空公司，一同維持香港國際航空樞紐的地位。至於會否考慮引入懲罰機制，未必會從賞罰出發，而是希望能用盡珍貴的航班升降時段。

陳美寶表示，大灣區航空在疫情期間成立，經營相當艱苦，而且公司規模較小，有如「初生嬰兒開步走路」，會遇到很多非預期之內的問題，亦有很大的進步空間。若公司在發展計畫，或向海外機場爭取航班升降時段方面需要協助，香港政府都會盡量幫忙，希望公司能站得著腳。但並非偏幫，而是期望航空公司發展多元化，因此即使其他本地航空公司遇到問題，當局都會一視同仁。

陳美寶指，大灣區航空在飛機維修，以至新飛機交付方面，都應該有更好的預計和安排，並要深思熟慮，有序編配及整合航班，目前最重要是照顧好旅客，將影響減到最低，並重建旅客對公司的信心。

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