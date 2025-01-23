「我要當你的壞人」誘人妻做情婦鹹濕對話曝 海南官員涉貪遭雙開

據微信公眾號「清廉海南」消息，海南省紀委監委周三（1月22日）發布了4名幹部嚴重違紀違法被處分的消息，其中包括「陵水黎族自治縣委原副書記、政法委書記肖峰嚴重違紀違法被開除黨籍和公職」。

通報顯示，經海南省委批准，海南省紀委監委對陵水黎族自治縣委原副書記、政法委書記肖峰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，肖峰喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排，違規出入私人會所；廉潔底線失守，由他人支付應由本人支付的費用；違規插手干預工程項目；與他人發生不正當性關係；利用職權為他人在工程項目、設備採購項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

肖峰與情婦露骨聊天。（微博）

肖峰嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經海南省紀委常委會會議研究並報海南省委常委會會議審議，決定給予肖峰開除黨籍處分，由省監委給予其開除公職處分；終止其中共海南省第八次黨代會代表、中共陵水黎族自治縣第十五次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

去年11月，湖南長沙一名男子實名舉報，肖峰破壞其家庭，長期與其愛人保持不正當關係，並發布多張妻子和肖峰的露骨聊天截圖，內容十分曖昧。另外，他又指肖峰有受賄及洗錢的違法問題。

公開資料顯示，肖峰出生於1982年10月，湖南衡陽人，長期在海南工作，2021年任陵水黎族自治縣委副書記。

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文章授權轉載自《香港01》