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緬甸詐騙園親歷者爆：年輕無業績「豬仔」慘摘器官 一對腎值360萬

香港01／ 撰文：朱加樟
緬甸詐騙園。圖／截自鳳凰衛視
緬甸詐騙園。圖／截自鳳凰衛視

《鳳凰衛視》21日報導，東南亞具有人口販運和器官買賣的龐大市場，和電詐園區形成互相流通的完整產業鏈，是高度複雜的犯罪生態。有緬北親歷者爆料，在東南亞器官黑市，一對腎臟價值高達80萬元人民幣（約360萬元新台幣）；電詐園年輕的「豬仔」如果開不了單，就是進行器官交易。

報導指，在泰國黑市，一對腎通常賣50萬（人民幣，下同，約225萬元新台幣）。

緬北電詐親歷者許博純稱，「我聽到他們口風是這樣子的，他們說到了妙瓦底或者泰國公海裡面會做檢測，如果檢測合格的話，說兩個腰子（腎臟），一個腰子是25萬人民幣，兩個腰子就50萬，尤其未成年。賣給50萬之後，他們會轉到東南亞的黑市，東南亞黑市有很多人需要配型的，東南亞的黑市大概是80萬買一對腰子，就相當於他50萬進貨，80萬賣出去就等於賺了30萬」。

報導指，被販運到電詐園區的「豬仔」如果做不出任何業績，通常每三個月被賣一次，如果毫無業績，被賣到三次以上，最終的歸宿就是妙瓦底或者泰國公海。

「開不了單就進行器官交易」

許博純又稱，像台灣地區、香港地區，還有從日本、韓國一些不同地方被騙過去的人都會騙到泰國，然後轉賣到妙瓦底那邊。因為他們說像台灣地區的人，他們可能對付台灣人聊天，他更懂得怎麼去詐騙。包括日本人更懂得日本人的生活方式，就是因地制宜地去強迫他們搞詐騙。

許博純稱，年輕的人如果開不了單，就是進行器官交易；或者不太年輕的可能被賣到泰國公海。但是「年老腎衰」的人，年紀比較大的像我這種，就會可能往緬北這邊賣，所以它是一個流通型的產業鏈。

泰國警方公佈的數據顯示，每年約有7萬名中國人從泰國被販賣至緬甸

延伸閱讀：

妙瓦底成緬甸最活躍電詐園區 胡錫進：斷電斷網將其變成「死區」

電騙營死灰復燃｜緬甸交克比KK園區更恐怖 分析軍閥華商如何勾結

文章授權轉載自《香港01》

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