時隔5年…浙江台州大麥嶼港至台灣基隆港航線 1月27日復航

大陸浙江台州大麥嶼港至台灣基隆港航線營運船舶「中遠之星」，將於1月27日從台灣基隆港出發，28日抵達台州玉環大麥嶼港，30日離開大麥嶼港返回基隆港。

「浙台微訊」微信公眾號報導，這代表該航線自2020年1月暫停客運，和2023年12月暫停貨運以來正式復航。根據第一季度的船期，此次復航調整了到發時間，由原來每周六到發，改為每周五到發，大大方便了口岸工作的開展。

中新社報導，台州大麥嶼港地處大陸黃金海岸線中部、浙江省台州市南端、樂清灣東側，是浙中南和閩北沿海之間，唯一可以滿足第三代以上貨櫃船進出的港口，港區自然水深條件十分優越。

近幾年來，隨著港口開發開放步伐的加快，口岸設施功能逐步完善，2008年4月18日，大麥嶼港獲批為台州港擴大開放口岸，2009年5月16日，大麥嶼港區獲批為對台直航口岸。2009年12月，獲批海峽兩岸商品物流交易中心。

「中遠之星」於2010年6月26日啟動大麥嶼至基隆的首航，同年7月3日，浙江大麥嶼至台灣基隆「中遠之星」輪定期航班正式開通。

這是繼廈門成功開闢對台客滾航線後，大陸新增的第二個實現兩岸海上客運常態化直航的港口。2022年，新開通「大麥嶼-台中」新航線，實現基隆、台中雙線營運。2023年，首批台灣火龍果由基隆港運抵大麥嶼口岸，實現玉環對台水果貿易「零的突破」。