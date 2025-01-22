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大陸四川有動物園赫見虎尿販售 市場監管人員要查

中央社／ 台北22日電

四川一動物園販售虎尿，號稱對風濕關節炎有療效，介紹文字並提到「外用」與「內服」。但有中醫專家不認可這種說法，媒體也質疑是否可以販賣此類產品，當地市場監管人員表示正在調查。

陸媒澎湃新聞今天報導，有網友近日發文稱「某旅遊單位出售虎尿，50元一瓶」。

四川雅安碧峰峽野生動物園相關人員坦言，目前動物園還有虎尿出售，「（老虎）自己窩（尿）的，用盆子接，然後裝到瓶裡出售。」

報導指出，這個對外出售的虎尿，瓶身上的文字介紹其功用為「對類風濕、外風濕關節炎疼痛、跌打損傷、肌肉酸痛等症有較好療效」。外用方式為「兌白酒、用薑片蘸虎尿擦患處」，並提醒「內服，若有過敏症狀、暫停使用」。

動物園工作人員說，虎尿一瓶有半斤（250毫升），售價人民幣50元（約新台幣225元），有很多人買。

一名不具名的中醫專家表示，老虎尿不是中藥，沒有治療作用。虎骨確實可以治療風濕，但屬於禁用物質。

至於景區是否可以販賣此類產品，專家說不可以，因為所有藥物需要政府監管部門審批，才能給病人使用。

這則新聞引發不少關注。九派新聞報導，四川雅安市場監管局碧峰峽市場監管所一名工作人員今天表示，正在進一步調查，具體情況以正式發布為準。

中醫 動物園 關節炎

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