時隔7年再上大陸央視春晚 王菲將唱「這一首」

近年淡出公眾視野的大陸流行音樂天后王菲，日前被歌迷拍到現身央視蛇年春晚彩排現場，身穿黑色羽絨服，雖包裹嚴實但還是被認出來。央視春晚官微22日發布，王菲將在蛇年春晚舞台上演唱「世界贈予我的」，歌曲帶著滿滿的祝福與愛送給每一個人，這是王菲時隔7年後再度亮相春晚。

中新社報導，這首歌由袁晶作詞、曹正傑譜曲，2人都是來自湖北的音樂人，曾多次合作創作歌曲。而這首歌的監製，則是王菲的老朋友常石磊。

關於這首歌，相關人士透露，歌曲的意義在於，「當我們用溫柔眼眸凝望世界，世界也會真摯地回應生命中的所有追問，並饋贈我們一切溫暖與美好。」

王菲不僅是首位包攬兩岸三地音樂頒獎典禮最佳女歌手獎項的「大滿貫」歌手，也是金氏世界紀錄「銷量最高的粵語女歌手」和「銷量最高的電子遊戲主題曲」（Eyes On Me）的世界紀錄保持者。

快科技報導，王菲曾多次登上春晚，1998年演唱「相約九八」、2010年的「傳奇」、2012年的「因為愛情」，以及2018年的「歲月」。

回顧王菲的春晚歷程，每次亮相都堪稱經典，1998年王菲與那英合唱「相約九八」，成為華語樂壇經典，2位天后的完美配合讓歌傳唱至今，成為時代的記憶符號。

2005年5月王菲宣布無限期休息，2010年憑藉一首「傳奇」驚豔眾人，空靈的嗓音加上獨特的曲風，讓這首歌一夜之間火遍大江南北，讓人沉醉於她營造的音樂意境。

有歌迷表示，王菲的嗓音在華語樂壇罕見，中低音自然柔美、通透，可輕鬆駕馭各種高難度歌曲，收放自如，是絕對的實力唱將，優秀唱功更是為人津津樂道。