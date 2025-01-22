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消費降級內捲競爭 中國一年近300萬家餐廳關門

中央社／ 台北22日電

中國消費降級加上內捲競爭，令餐飲業的寒冬持續，據統計，2024年全年近300萬家餐廳關門，數量創歷史新高，其中不乏知名品牌。分析認為目前餐飲業已供過於求，今年上半年可能還會有一波閉店潮。

根據中國餐飲業媒體「紅餐網」報導，過去一年，中國不少餐廳已悄悄消失在大眾的視野中，種類涵蓋咖啡、烘焙、火鍋、茶飲、自助餐、小吃速食等各種類型。「閉店」成為2024年中國餐飲業的關鍵字，而撤離、退出、跑路等負面消息更是不絕於耳。

據統計資料顯示，過去一年，中國近300萬家餐廳收攤，創下歷史新高。

報導分析，無論是完全退出還是大規模關店，都遭遇共同的難題。

以需求層面來看，外部環境的不確定性增加，中產階級資產縮水，大部分消費趨於理性務實，追求CP值、具剛需的餐飲。客流量明顯下滑，再加上居高不下的經營成本，網紅餐飲店和高端餐廳，以及一些不是剛需的餐飲就會逐漸失去市場競爭力，陷入困境。

從行業層面分析，據統計，目前中國人口數與餐廳數的比例是1000比7，在世界排名第一。這個數字顯示中國的餐飲已嚴重供過於求，加劇產業內捲，自然會出現淘汰的情形。

分析指出，中國餐飲業在經歷了高速成長後，進入停滯以至於衰退的過程，如果今年經濟有所好轉，到了年底，餐飲業也會好轉，但是在此之前，餐飲的「大洗牌」是必然，「今年上半年，餐飲業可能還會有一波更猛烈的閉店潮」。

面對這樣的困境，報導引述業內人士表示，要注重降本增效，穩住基本盤，其中最重要的是食材成本、租金成本、人工成本和雜項成本。降本需要從這4個方面展開，才可能有用。

同時，「穩」是今年餐飲業發展的關鍵字，要謹慎，確保金流，不賺錢的店要收掉，主動退出也是一種智慧，才能熬過特殊時期，實現長久經營，「留得青山在，不怕沒柴燒。不離開，除了面子，其它的都輸；暫時離開，除了面子以外，其它都是穩賺不輸的」。

餐廳 餐飲業

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