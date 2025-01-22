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中國全國港澳研究會成立8研究部 強化研究工作

中央社／ 香港22日電

據報導，中國全國港澳研究會為加強研究港澳問題，以及對接國務院港澳事務辦公室（港澳辦）的升級和工作，新成立了8個研究部，由前官員擔任組長。

2023年3月，中共中央港澳工作辦公室（中央港澳辦）成立，原有港澳辦只保留牌子，不再單設。

星島日報今天在報導中透露，港澳研究會成立的8個研究部涵蓋政治、經濟、社會文化、教育及青年、涉外事務、輿論研究等，配合中央港澳辦內設8局的工作。

報導表示，港澳研究會一向由港澳辦主管，帶有半官方色彩，夏寶龍數年前接掌港澳辦後，多次透過研究會發表講話。

本月9日，夏寶龍曾出席港澳研究會在北京舉辦的研討會，解讀中國國家主席習近平在澳門新政府就職禮的講話。

報導引述消息表示，在研討會翌日，港澳研究會理事會開會，決定成立8個研究部，分別對接中央港澳辦8個局，提供對應範疇的意見，也會視乎需要，啟動與港澳社會經濟、政治相關的研究項目。

據報導，各研究部領導人已有人選，組長來自中國大陸，部分是港澳辦或中聯辦前官員，包括中聯辦前副主任楊建平、港澳辦港澳研究所前副所長何德龍等。

報導引述港澳研究會顧問劉兆佳說，研究部成立正好對應北京中央加強調研的要求，符合新形勢的需要。

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