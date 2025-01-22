列「重度貧困人口」需接受死刑！男收電騙短訊笑問：能專業一點嗎？

這樣的詐騙訊息，真的有人會中招？近日有港男表示收到疑似詐騙短訊，指他被國家偵測為「重度貧困人口」，為配合國家本年度的滅貧人口政策，所以請他前往派出所「接受死刑」。面對如此荒謬至極的內容，樓主不禁表示「可不可以專業一點」。有網民笑稱，「如果晚去了或忘了去怎麼辦？會不會沒得死」，同時建議樓主反騙對方，「沒錢搭車，叫他給你錢搭車」。

2025-01-22 10:41