列「重度貧困人口」需接受死刑！男收電騙短訊笑問：能專業一點嗎？
這樣的詐騙訊息，真的有人會中招？近日有港男表示收到疑似詐騙短訊，指他被國家偵測為「重度貧困人口」，為配合國家本年度的滅貧人口政策，所以請他前往派出所「接受死刑」。面對如此荒謬至極的內容，樓主不禁表示「可不可以專業一點」。有網民笑稱，「如果晚去了或忘了去怎麼辦？會不會沒得死」，同時建議樓主反騙對方，「沒錢搭車，叫他給你錢搭車」。
被指為「重度貧困人口」 需配合國家滅貧政策接受死刑
該港男在threads帳號發帖，並附1張截圖，顯示他於1月16日晚上約7時收到1個短訊，簡體字內容指他被國家偵測為「重度貧困人口」，為了保證國家於2025年的消滅貧困人口政策，請他於1月1日上午9時前往當地派出所「接受死刑」。由於短訊內容過於離譜，實在難以令人相信，加上時間上完全不合理，故樓主不禁嘲諷「可不可以專業一點」。
網民笑：忘了去會不會沒得死？
帖文引來網民爆笑留言，「如果晚去了或不記得去怎麼辦？會不會沒得死」、「消滅完（人口）這個國家直接沒了」，更建議樓主反騙詐騙集團，「沒錢搭車，叫他給你錢搭車」。樓主之後表示沒有理會對方，笑言「希望他不要找到我家在哪」。
過往曾有大埔居屋稱收到令人哭笑不得的詐騙短訊，指其因為涉及信貸詐騙，沒有出庭受審，將有司法人員上門執行「強制擊斃」，若想「逃過死劫」，點擊訊息附有連結內的應用程式，繳交所有結欠款項便可。許多網民對騙徒誇張手法感到傻眼，「騙人也要用一下大腦啊」、「要有多弱智才會被騙」，又笑稱「明明是搶劫通知」。
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文章授權轉載自《香港01》
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