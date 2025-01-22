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挑戰意志力…90後湖南漢從深圳步行650公里回家過年 同伴已放棄

香港01／ 撰文：陳進安
夏汪輝獨自踏上返鄉旅程，每天步行超過40公里。（瀟湘晨報）
夏汪輝獨自踏上返鄉旅程，每天步行超過40公里。（瀟湘晨報）

臨近春節，中國大陸不少在異鄉的打工人都紛紛加入春運大軍，回老家過年。然而近日，來自湖南衡陽市的90後男子夏汪輝，卻選擇自深圳步行回家過年，全程650公里，已經走了十多天，這一行程引起了廣泛關注。他在個人賬號「深漂阿輝」上分享了自己的旅途，展示了他步行的過程，並與網友互動，獲得了大量點讚和支持。

夏汪輝是衡陽縣人，今年32歲，已在深圳工作了17年，目前正經營著早餐店，至今已有4年。1月20日，夏汪輝在接受《瀟湘晨報》記者採訪時表示，自己並非因為買不到車票才選擇步行，而是想通過這次挑戰來提高自己的意志力，並獲得家人的支持。他的好友曾陪伴他，但在路途中因體力不支多次放棄，目前他已經獨自踏上旅程。儘管每天步行超過40公里，夏汪輝透露，自己本身體重在120斤左右，並未因為長途跋涉而顯著減重。

夏汪輝於1月10日鎖上在深圳的店鋪，開始了他的徒步之旅。當晚，他抵達東莞，並在影片中分享道：「我從深圳徒步回湖南老家，全程650公里，已到東莞，繼續走！」在接下來的日子裏，他利用白天行走，晚上則選擇住酒店，但途中經過人煙稀少的荒野，找不到酒店飯店時，就會搭帳篷過夜，吃乾糧。他並時常與網友直播互動。

這次徒步行程不僅是對意志的挑戰，也是夏汪輝為他在深圳經營的早餐店增加知名度的方式。值得一提的是，隨著他的旅程受到關注，夏汪輝的社交媒體粉絲數量從個位數增長到超過1萬。

在路上，他也遇到了一些暖心的時刻，例如在清遠市時，有粉絲特意到路途中為他送上食物和水。夏汪輝表示，這次步行的經歷讓他的毅力和耐力有了顯著提升，並且一路上發生了許多有趣的事情，如同伴走不動放棄了，已經坐車回家。

隨著行程的推進，夏汪輝預計再過5天就能抵達家鄉。他強調，自己在這次徒步回家的過程中是真實無偽的，並會在條件允許下進行直播以證明其真實性。1月20日上午，他再次進行直播，並告訴網友自己即將到達湖南宜章縣，期待能夠在家鄉住上一晚。

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文章授權轉載自《香港01》

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