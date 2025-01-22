先驗血選胎兒性別？3名陸客帶625管人血樣本赴港 神色驚青被截

近日，有3名中國大陸旅客攜帶625管人體血液樣本，在福田口岸過關往香港前遭到大陸民警查獲，涉案非法利潤180餘萬元人民幣（新台幣逾800萬元）。

深圳新聞網20日報道指，3名大陸旅客在福田口岸出境大廳通關時神色慌張，形跡可疑，身上的雙肩包「鼓鼓囊囊」，引起皇崗邊檢站民警注意，遂快步迎上前對他們進行行李物品檢查。

最終，民警在三名旅客背包裡共查獲625管約7.9公斤的人體血液樣本，目前此案已移交相關部門立案處理。

報導指，近年來，各大口岸截獲血液樣本的案例時有發生，存在威脅我國生物安全、易引發傳染病的跨境傳播、侵害女性權益等風險。

報導又指，大陸早已明令禁止非醫學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別人工終止妊娠。一些內地孕婦就聯繫中介，將血液送去香港檢測，孕婦通過基因檢測技術鑒定胎兒性別後再進行選擇性流産。

延伸閱讀：

兩女子攜帶近50斤冷凍雞肉過關 福田口岸被查

澳門私家車藏茅台、化妝品闖關 司機神情緊張港珠澳大橋被查

文章授權轉載自《香港01》