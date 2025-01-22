陸掃蕩中南半島詐團 5個月逮7萬人

由中國大陸與中南半島五國聯手打擊犯罪的「瀾湄執法合作中心」昨宣布階段性成果，過去五個月共破獲一六○多起以電信詐騙為主的各類案件，逮捕超過七萬名犯罪嫌疑人，解救一六○多名受害人。

六國執法單位高層昨也舉行會議，強調將加強合作，堅決打擊電詐及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐園區。

近期大陸演員王星被誘騙至緬甸電詐園區，以及包括大陸和港澳等地都傳出有民眾受騙至緬甸、泰國等地，使猖獗多年的東南亞電詐集團犯行再次受到矚目。

去年八月，中國大陸和柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南等六國執法部門在「瀾湄合作」架構下，由瀾湄執法合作中心啟動為期五個月的「海鷗」聯合行動，重點打擊電信詐騙及其衍生犯罪和槍支彈藥走私犯罪。六國更在行動期間向該中心派駐協調員集中辦公，加強協調配合，暢通情報資訊交流，強化案件偵辦和逃犯緝捕。

該中心昨日除了通報上述成果，還表示此次行動凝聚各國執法資源，形成域內打擊治理電信網路詐騙犯罪與槍支彈藥走私犯罪的有效合力，將適時啟動「海鷗」聯合行動第二期，繼續聚焦打擊電信網路詐騙犯罪及其衍生犯罪，「特別是全力解救各國失聯、被困人員」，切實維護區域各國人民生命財產安全與區域安全穩定。

此外，瀾湄執法合作中心昨日在雲南昆明召開瀾湄執法安全合作高官會，瀾湄合作架構下的六國公安、警察等執法部門高層官員與會，劍指電詐活動。

央視報導，會議指出，泰緬邊境一帶連續發生網賭電詐惡性案件，威脅並傷害各國公民切身利益，各方高度重視。六國代表一致表示將加強全方位合作，進行專案行動，採取強有力措施，堅決打擊電信網路詐騙及其衍生犯罪，全力協調解救被困人員，緝捕犯罪集團頭目，搗毀電詐窩點（犯罪集團聚集地）。

會議期間，瀾湄執法合作中心還組織中國大陸、緬甸、泰國三國與會高官召開專門會議，就合作剷除緬甸妙瓦底電詐園區交換意見，研商對策，達成積極共識。該園區位於與泰國隔河相望的一個緬甸邊境城鎮，是大陸過去兩年搗毀緬北四大電詐家族後，電詐犯罪的新興聚點。