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政院出手穩定物價 春節期間1/27至2/9汽柴油維持不漲

青海瑪爾擋水電站投產

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
瑪爾擋水電機組頂蓋裝車。圖／本報四川德陽傳真
瑪爾擋水電機組頂蓋裝車。圖／本報四川德陽傳真

東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製供貨的瑪爾擋水電站，全部機組投產發電，為打造黃河上游清潔能源基地提供有力支撐。

瑪爾擋水電站位於海拔3300米的青海省果洛藏族自治州，是黃河上游在建海拔最高、裝機容量最大的水電站，是大陸「西電東送」、「青豫直流」配套骨幹電源點之一。建成後，年均發電量可達73億千瓦時，可滿足180多萬個年用電量為4000度的家庭用電需求，每年可節約標準煤約220萬噸，減少二氧化碳排放約816萬噸，減少二氧化硫排放量超3萬噸。

瑪爾擋水電站總裝機容量2320兆瓦，規畫建設4台單機容量550兆瓦、1台單機容量120兆瓦的水輪發電機組，全部由總部位於四川德陽的東方電機研製供貨。在機組設計製造中，東方電機應用全新的設計理念，研製了適應水風光（儲）一體化運行的新一代水電機組，進一步提高了機組水力穩定性及主要受力部件剛強度，實現了機組在空載至最大負荷的全負荷範圍安全穩定運行。此外，還在行業實現了多個首創，如首次創新採用邊緣分散式智慧採集系統、首次創新採用全光纖溫度監測系統等等。

水電 發電機

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