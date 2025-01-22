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北京正陽門箭樓 煥新重開張

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
遊客在正陽門箭樓下拍照。圖／本報北京傳真
遊客在正陽門箭樓下拍照。圖／本報北京傳真

經過修繕布展，正陽門箭樓日前煥新重張，「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」專題展覽同步揭幕，一系列文物史料立體呈現壯美中軸。這是正陽門箭樓30餘年來首次開放。

正陽門箭樓建成於明英宗正統四年（1439年），是北京老城城垣結構的標誌性建築。箭樓體量宏偉高大，是前門地區的景觀制高點。經過修繕，正陽門箭樓的重簷歇山頂、灰筒瓦綠琉璃剪邊重煥光彩。展覽中，箭樓的脊獸、瓦當等一批文物亮相，體現古人營建正陽門時留下的細節。

其中，正陽門正脊壓勝錫盒揭開面紗，這是古建築正脊正中脊筒內的「鎮物」。「正陽門位於北京中軸線上，實為國門，地位尊崇，因此正陽門正脊上的壓勝寶盒鎮物種類多、規制高。」專家解讀，營建正陽門時，古人在盒子中放入五枚金屬錠、一塊方木、五色絲線、五色寶石和五穀，分別代表金木水火土。經年累月，這些「鎮物」雖已蒙上了歲月的痕跡，但仍可以看出其中寄託著古人對建築屹立不倒的祈願。

一幅清代「康熙南巡圖之回鑾圖」帶觀眾「走進」古時壯美中軸畫卷。「康熙南巡圖」描繪了康熙皇帝1689年第二次南巡的盛況，此次展出的圖卷表現了康熙帝從永定門外入城，直至太和殿，中軸線上的重要建築太和殿、金水橋、午門、端門、天安門、大清門、正陽門、永定門等，隨著視野依次出現，完美展現了北京中軸線的整體布局和建築格局。如今，登上箭樓，觀眾可透過箭窗，看近處的前門大街，眺望遠處的永定門，一覽中軸線南段全貌。

「北京中軸線—中國理想都城秩序的傑作」專題展覽，位於正陽門箭樓1至3層，立體呈現北京中軸線申遺文本，講述了北京中軸線的前世今生。

北京 建築 文物

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