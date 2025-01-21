香港故宮文化博物館「清代宮庭武備展」 18件大陸一級文物亮相

香港故宮文化博物館與北京故宮博物院聯辦清代宮庭武備展，其中將展出十八件大陸國家一級文物，包括「乾隆朝仿努爾哈赤御用盔」。

今次舉辦清代宮庭武備展覽，是「修明武備」系列展覽之一。香港故宮文化博物館說，將會展出約一百九十件北京故宮博物院收藏的清宮文物，包括盔、弓箭、馬具等，其中有十八件大陸國家一級文物。

今次展覽由一月二十二日起，展期一年，分四期舉行，每個展期約三個月，期間會輪流更換部分展品，部分展品只展出一期。全展共分六個單元介紹清代軍事組織、軍事技術、尚武精神等。

香港故宮文化博物館館長吳志華說，春節是旅遊旺季，吸引很多大陸旅客到訪，近日已進入旺季，館內人來人往。根據過往經驗，逾半觀眾是來看故宮主題展覽，有信心為期一年的展覽可吸引超過五十萬觀眾到訪。

香港故宮文人博物館主要展品由北京故宮博物院借出，吳志華稱在過去兩年半，館內輪換約一千四百件故宮文物，部分文物到港展出約三個月，便要運回故宮博物院，期間並無文物受損，很有信心做得足夠的保護工作。