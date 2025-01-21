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查貪腐又收賄 中共2024年處分近4千紀檢官員

中央社／ 台北21日電

中共負責揪出貪腐官員的紀檢監察幹部，也淪為收賄重災區。官方數據顯示，2024年中國紀檢監察機關對紀檢監察幹部立案3375人，處分3917人，移送司法機關374人。

中共中央紀委國家監委今天在官網通報去年對紀檢監察幹部監督檢查審查調查情況，宣稱各級紀檢監察機關「勇於自我革命」。

據通報，中國紀檢監察機關2024年共接收涉及紀檢監察幹部問題線索或反映2.87萬餘件次，處置涉及紀檢監察幹部問題線索2.57萬餘件，談話函詢紀檢監察幹部9041人次，對紀檢監察幹部立案3375人，處分3917人，移送司法機關374人。其中，處分廳局級幹部158人、縣處級幹部957人。

與2023年相較，上述各項數據在2024年都有所減少。2023年對紀檢監察幹部立案8977人，處分7817人，移送司法機關474人。其中，處分廳局級幹部207人、縣處級幹部1382人。

中共 幹部 收賄

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