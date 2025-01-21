入冬以來最強寒流襲陸 影響範圍大恐衝擊春運交通
中國大陸23日至27日將有大範圍雨雪和大風降溫天氣，天氣預報指出，這將是入冬以來影響範圍最廣、強度最強的寒流，恰逢春節返鄉高峰，對春運交通影響大。
根據中國中央氣象台，1月以來，中國大陸大部分地區都處於氣溫偏暖、雨雪稀少的局面。不過23日起，受寒流影響，大部分地區將經歷劇烈降溫，氣溫下降攝氏8至12度，西北地區東部、華北中西部等地降溫達14度以上。
預計23日，寒流將主要影響新疆地區。24至25日是降雪影響最強時段，西北地區東部、華北、黃淮、江漢等地將出現大範圍雨雪天氣，陜西、山西、河南為強降雪中心。26至27日，寒流影響繼續東移南下，東北地區將有強降雪出現。
中國氣象專家指出，臨近春節，大範圍降溫雨雪天氣對交通出行比較不利，尤其是陜西、山西、河南、湖北、遼寧、吉林等地降雪強，交通安全隱患大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言