陸春運迎高峰！滬昆高速大塞車5小時 電動車卡車陣塞到沒電

中國春運已出現客流高峰，今年第一波返鄉過年人潮被塞在各地高速公路上，有網友抱怨自己在滬昆（上海-昆明）高速公路上塞車5個小時動彈不得，據稱可能是史上來得最早的春運超級大塞車。

香港明報今天作了上述報導。還有網友表示，坐車回家，「浙江堵完江西堵，江西堵完湖南還在堵」；另有深圳網友說，回家北上，花了6個小時還沒出廣東。

距離春節還有一週時間，滬昆高速公路就因為回鄉過年人潮太多而出現大塞車。有網友表示本想繞開高峰期，因此提前回家過年，沒想到不少網友也有相同想法，紛紛在滬昆高速上碰面。

高速公路變停車場讓網友叫苦不迭，「我都懷疑我是不是開了個假車，堵了5個小時竟然還在原地踏步」；不少電動車則是在高速公路上塞車塞到沒電，被迫發文求援。

報導說，據深圳網友19日晚在社群平台發出的照片顯示，深圳北站大堂站滿候車乘客，有網友留言「密密麻麻的人」。

2025年中國春節假期共8天。據中新網，期間全國高速公路日均流量約為5030萬輛，春節假期的流量峰值出現在正月初八，預計達6520萬輛左右；廣東省在春運期間（1月14日至2月22日），高速公路車流總量預計約2.81億車次，日均車流量約702萬車次，年增2.62%。