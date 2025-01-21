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冀偉忠成為中國呂梁教區新主教 料獲教廷認可

中央社／ 香港21日電

中國天主教官方新聞網頁報導，中國天主教呂梁教區冀偉忠主教祝聖典禮昨天在山西省呂梁市汾陽耶穌聖心主教座堂舉行；有港媒指出，冀偉忠成為呂梁教區主教，料獲教廷認可。

相關報導表示，在祝聖典禮上，中國天主教主教團秘書長楊宇神父宣讀了主教團的批准書，有來自中國大陸各教區130位神父，以及修女、修生和教友代表450人參加典禮。

據介紹，冀偉忠於1973年在山西省呂梁市文水縣出生，2005至2010年在德國奧古斯丁神哲學院進修深造，獲信理神學碩士學位；2016年在中國人民大學進修；2019年6月任山西省天主教教務委員會副主任；2024年7月當選為天主教呂梁教區候任主教。

星島日報今天在報導中指出，去年10月，中國和梵蒂岡簽署的主教任命臨時協議第三度延續，相信冀偉忠亦同時獲教廷認可。

教廷 神父

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