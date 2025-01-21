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嘉義規模6.4地震 福建網友：震感強烈、希望台灣平安

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
嘉義21日凌晨0時17分發生規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感；鄰近的大陸泉州、廈門、福州、莆田等地震感明顯。（央視新聞）
嘉義21日凌晨0時17分發生規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感；鄰近的大陸泉州、廈門、福州、莆田等地震感明顯。（央視新聞）

嘉義21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，深度不到10公里，全台有感。而鄰近的大陸泉州、廈門、福州、莆田等地震感明顯；寧波、上海、杭州等地亦有震感反饋。

央視新聞報導，大陸方面測得地震資訊，中國地震台網正式測定，21日0時17分，在台灣台南市（北緯23.24度，東經120.51度）發生6.2級地震，震源深度14公里。

大陸多地網友在網上回報震感反饋，許多IP位於福建的網友對地震最有感，表示半夜被搖醒，有網友稱「剛剛地震完，懷疑是地震，還特意上百度上查一下。結果沒有查到，以為自己產生幻覺」；福建漳州南部民眾稱0時18分時很明顯；有網友說「座標福建泉州晉江，時間21日0時18分，在床上看書，左右搖晃，有震感」；還有網友說「廈門震感強烈，願海峽對岸同胞平安」、「泉州震感強烈，朋友圈一下全震了。」

其它地區包括浙江杭州、溫州、寧波等地的網友，也相繼表示有「震感」；廣東網友表示「揭陽都感覺到了」、安徽合肥網友說有輕微震感、安徽蕪湖網友感到了晃動。

有大陸網友希望台灣平安，有網友稱「地震無情人有情，福建和台灣的兄弟姐妹們要堅強！」、「地震無情人有情，兩岸同心，共度難關！」、「同胞平安」。

地震 福建

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