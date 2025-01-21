俄式年貨展銷 瀋陽民眾熱捧

第二屆俄羅斯食品文化周（俄羅斯製造）活動19日在瀋陽開幕，來自俄羅斯120餘家廠商的1000餘種俄式年貨受到當地民眾熱捧。

中新社報導，展銷會上，人聲鼎沸，顧客絡繹不絕。在瀋陽市民張慧的購物車裡，堆滿了各式各樣的俄羅斯商品。「這是我最喜歡的俄羅斯套娃，一共有七個，每個都精緻可愛；這是香腸和奶酪，味道醇厚；還有這些伏特加酒，我準備過年時送給朋友們嘗嘗。」張慧告訴記者，她一直對俄羅斯文化充滿好奇，這次展銷會讓她有了近距離接觸俄羅斯商品的機會。

展會特別設有品鑒區，參觀者可免費試吃俄羅斯商品，並直接向生產商購買。「這個糖嘗一口就知道是正宗俄羅斯的，口感層次分明，甜而不膩。」試吃後，市民張先生打包了多盒精美的俄羅斯糖果準備過年給孩子們品嘗。

除了品鑒和採購俄羅斯商品，此次展銷會還融入了豐富的俄羅斯文化元素。民眾可現場體驗繪畫與製作玩具，觀看藝術團體表演等。活動現場以俄羅斯經典作品《胡桃夾子》為設計元素，帶領觀眾沉浸在俄羅斯芭蕾與新年童話的夢幻氛圍中。

展會還為俄羅斯企業與中國商業夥伴提供了專屬洽談區。此外，俄羅斯國家館（遼寧）當日開館運營，大陸消費者可從源頭生產商處採購俄羅斯正宗優質商品。

俄羅斯出口中心總經理維羅妮卡·尼基希娜表示，「俄羅斯製造」展銷會為俄羅斯企業提供了面向消費者和商業夥伴的寶貴機會。2024年1月在遼寧省舉辦的首屆展會吸引了大量關注，展現了大陸消費者對俄羅斯商品和文化的濃厚興趣。今年，瀋陽將再次成為展銷會季的起點。此次活動將持續至1月25日。