上海踩線團傳2月來台 陸委會：儘速循小兩會溝通

中國大陸日前宣布將解禁福建、上海團客來台旅遊，今天傳出上海踩線團可能於農曆年後來台。陸委會表示，歡迎陸客來台旅遊，並呼籲陸方儘速循小兩會溝通、協商。

中國大陸文旅部17日宣布，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，並指目前相關各項工作正在積極籌備中。近期傳出，來自上海的旅遊踩線團可能於今年2月來台參訪、交流，為重啟觀光預作準備。

對於踩線團可能來台一事，陸委會以書面回覆中央社時表示，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，仍待陸方公布具體作法，並儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

陸方宣布將重啟兩地團客到台灣旅遊一事後，上海旅遊業者均相當振奮。日前上海一名旅行社業者告訴中央社，不少消費者詢問組團規劃，顯見台灣旅行受歡迎。期盼有進一步的明確消息，讓觀光交流重啟。

另有上海的航空業相關人士則告訴中央社，赴台班機機位的詢問確實有所增加，包含旅遊業者與個人。不過由於目前相關的政策還不明朗，因此大多都是先詢問，了解目前的航班資訊、票價等。