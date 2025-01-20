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港媒：多省態度審慎 陸經濟成長目標估訂5%

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
北京14日召開第16屆人民代表大會第3次會議，北京市長殷勇作政府工作報告。 （中新社資料照）
北京14日召開第16屆人民代表大會第3次會議，北京市長殷勇作政府工作報告。 （中新社資料照）

新年伊始，中國大陸的地方兩會密集召開，在31個省市區中，已有大約20個召開兩會，並公布2024年的經濟情況以及2025年的增長目標。挑大樑的大陸經濟大省（直轄市）北京、上海、廣東、江蘇，將GDP增長目標設定在5%，浙江則高達5.5%左右；其它已公布今年目標的省市，則多數在去年的基礎上調低目標，顯示出「審慎態度」。

港媒《星島日報》20日刊文稱，在房地產問題未解決、投資者與消費者信心低落，川普登場後勢必對中國大陸加徵關稅的形勢之下，大陸經濟前景比去年更加嚴峻，要保持一樣的增速殊為不易。不過，中共中央要求「經濟大省勇挑大樑」，負有政治重責的北京、上海、廣東、江蘇，將GDP增長目標設定在5%。

其中，北京還提出「努力爭取更好結果」，至於去年增速高達5.8%的江蘇，則預計「5%以上」，已經連續2年未達標的廣東則是「5%左右」。去年增長5.5%左右的東南重鎮浙江，則繼續提出5.5%的目標。

其它許多省市都直接、間接地下調了增長目標。比如湖北省的目標，從去年的6%調整為今年6%左右；福建省從5.5%左右調整為「5-5.5%，根據實際情況爭取更好的結果」；湖南省從6%左右下調為5.5%左右；河北省從5.5%下調到5%以上；陝西省從5.5%左右下調為5%左右；海南省的增長目標，還從8%大幅下調到6%。

至於重慶，則是少有的「逆行者」，該市市長胡衡華19日於政府工作報告時表示，重慶市2024年GDP同比增長5.7%，2025年預期目標為同比增長6%左右。去年重慶頗多經濟數據亮點，如汽車、手機、摩托車出口實現同比兩位數增長，新能源汽車產量達到95.3萬輛，積體電路產量增長1倍多。

大陸國家統計局稍早公布，2024年全年GDP增5%。根據地方兩會的經濟目標，可以預料3月大陸總理的政府工作報告，也會將今年GDP增長定為5%左右。

北京 廣東

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