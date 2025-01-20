詐騙犯鎖定赴港求學陸生 中港兩地聯手加強防騙意識

據報導，由於中國大陸學生在香港被騙錢財的情況嚴重，香港與中國大陸正研究不同案件，以加強陸生的防騙意識。

官方香港官台今天報導，民間反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊接受該台訪問時透露了上述訊息，並指香港與中國大陸考慮的做法之一是要求陸生來港升學前填寫防騙問卷。

吳傑莊並表示，中國大陸擁有防騙問題庫，可以向來港陸生列舉案情，令他們有更深感受。此外，詐騙案往往涉及金融系統、 電信營運商及社交媒體，建議可與受騙苦主共同分擔責任。

近幾年香港詐騙案持續上升，保安局局長鄧炳強早前公布，去年截至11月，本地整體犯罪案共8.6萬宗，其中詐騙案占逾4萬宗，較上年同期增加8.7%，涉及金額港幣85.2億元（約新台幣340億元）。

受騙者有不少本地大學生，香港大學社會科學院日前向學生發出電郵，透露港大近月有超過60名學生陷落詐騙案，主要是陸生，涉款逾港幣6000萬元（約新台幣2.4億元）。

此外，城市大學表示，去年接獲逾30宗學生受騙案件，涉款1500萬元（約新台幣6000萬元）。

針對大學生受騙，各大學和警方已加強在校內宣傳防騙意識。