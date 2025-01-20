遼寧男持斧殘忍劈死妻子及2家人 警憑黑白照破案…27年後終落網

《法治日報》1月19日報導，1998年，遼寧一名男子持斧頭將自己的妻子、丈母娘及小舅子殺害後潛逃。27年後，遼寧警方憑一張「漂白」後的黑白照片找到嫌疑人，將其拘捕。

報導指，1998年，在吉林省某市，一名男子用斧頭殺害了自己的媳婦、岳母及小舅子，其後潛逃。27年後，遼寧公安在對命案逃犯進行梳理時，發現一張該男子「漂白」後的黑白照片，並發現有長相相似的男子出現在某學校附近。

警方調查後，發現該男子乘坐一輛私家車離開。警方通過大數據，發現男子與一個手機號碼聯繫密切，雖然手機號註冊人是一名女性，但使用該手機號碼註冊的社群軟體卻顯示為邊遠山區工地上班的男性，警方懷疑男子使用虛假身份。落地核查後，確定他正是27年前殺害3人的命案逃犯劉某，並施實行拘捕。

劉男遭拘捕後，稱：「近30年的逃亡生活，我過得特別狼狽，每天都在擔驚受怕，精神高度緊張，為了躲避公安機關的追捕，我東躲西藏，更沒有睡過一個安穩覺。現在被你們抓到了，我也算得到了解脫，壓在心裡的一塊大石頭也算落地了。」

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文章授權轉載自《香港01》