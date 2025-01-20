聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸微流行／碳纖維地鐵 青島奔馳

聯合報／ 記者賴錦宏
一月十日，乘客在青島地鐵一號線乘坐碳纖維地鐵列車。（新華社）
一月十日，乘客在青島地鐵一號線乘坐碳纖維地鐵列車。（新華社）

青島地鐵集團與中車青島四方股份公司聯合研製的全球首列碳纖維地鐵列車「CETROVO 1.0碳星快軌」十日在青島地鐵一號線投入商業營運。

綜合陸媒報導，「CETROVO 1.0碳星快軌」填補了碳纖維材料在地鐵車輛主承載結構上商用的空白，整車減重百分之十一，運行能耗降低百分之七，將引領地鐵列車輕量化、綠色化升級。

中車青島四方股份公司主任設計師劉金柱表示，碳纖維具有輕質、高強度、抗疲勞、耐腐蝕等優點。相較於傳統地鐵，碳纖維地鐵列車具有更輕、更節能、乘坐更舒適、輪軌磨耗更少、運維成本更低等優勢。

根據營運計畫，「CETROVO 1.0碳星快軌」在青島地鐵一號線上線初期，將正常上線載客營運，於山里站始發，在山里至興國路上下行區域往返運行。

報導指，這是商用地鐵列車領域首次採用主動徑向轉向架技術，可主動控制車輪沿著徑向通過曲線，大幅減小過彎道時的「嘯叫」，曲線通過噪音降低十五分貝，車內噪音降低二分貝。而與金屬材料車體相比，此碳纖維列車的車體強度更強，安全係數更高。採用碳纖維複合材料製造的轉向架，抗衝擊能力更強，結構壽命更長。

此外，更輕的碳纖維車身，減輕了車輛軸重，輪軌力降低百分之十五以上，從而減少了輪軌磨損。車輛並應用數位孿生技術，搭建了碳纖維列車SmartCare智慧運維平台，實現車輛故障智慧偵測、健康狀態智慧評估等，降低了檢修成本。

地鐵 材料

延伸閱讀

居中國大陸英國博主返倫敦後吐槽不適應：想回中國 那有一塵不染的街道

全美首見紐約「塞車費」實施首周 車流量減、清晨尖峰縮時40%

紐約地鐵縱火嫌犯不認罪 看監控視頻「驚訝」：非常抱歉

滬男小紅書20塊「賣」早高峰地鐵座成交2次 網友：比任何黃牛都強

相關新聞

上海陸客踩線團 擬春節後來台

在中國大陸文旅部近期宣布將恢復福建、上海團客赴台遊後，台灣觀光業界傳出上海觀光業已開始運作，籌備春節後、二月期間，相關旅...

香港流感進高峰 兒童個案情況嚴重

香港步入流感高峰，公立醫院流感患者入住率上升，兒童流感個案入院率高，部分出現氣管炎和肺炎症狀，情況較之前嚴重。專家紛紛現...

我各大飯店 悄訂策略搶陸客

國內觀光業界傳出，上海觀光業者已在運作，農曆年後二月相關的踩線團就會來台參訪。國內各大飯店業者整合晶華、君悅、寒舍及福容...

兩岸微流行／碳纖維地鐵 青島奔馳

青島地鐵集團與中車青島四方股份公司聯合研製的全球首列碳纖維地鐵列車「CETROVO 1.0碳星快軌」十日在青島地鐵一號線...

全球首場 北京將辦機器人半馬賽事

機器人能跑完21.0975公里的半程馬拉松？根據北京經濟技術開發區（也稱北京亦莊）消息，全球首個人形機器人馬拉松將於今年...

北京千燈夜 點亮溫榆河公園

近日「2025北京千燈夜」在溫榆河公園朝陽示範區開幕，600畝超大空間匯聚超過千組自貢彩燈。活動將持續至3月。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。