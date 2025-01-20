兩岸微流行／碳纖維地鐵 青島奔馳

青島地鐵集團與中車青島四方股份公司聯合研製的全球首列碳纖維地鐵列車「CETROVO 1.0碳星快軌」十日在青島地鐵一號線投入商業營運。

綜合陸媒報導，「CETROVO 1.0碳星快軌」填補了碳纖維材料在地鐵車輛主承載結構上商用的空白，整車減重百分之十一，運行能耗降低百分之七，將引領地鐵列車輕量化、綠色化升級。

中車青島四方股份公司主任設計師劉金柱表示，碳纖維具有輕質、高強度、抗疲勞、耐腐蝕等優點。相較於傳統地鐵，碳纖維地鐵列車具有更輕、更節能、乘坐更舒適、輪軌磨耗更少、運維成本更低等優勢。

根據營運計畫，「CETROVO 1.0碳星快軌」在青島地鐵一號線上線初期，將正常上線載客營運，於山里站始發，在山里至興國路上下行區域往返運行。

報導指，這是商用地鐵列車領域首次採用主動徑向轉向架技術，可主動控制車輪沿著徑向通過曲線，大幅減小過彎道時的「嘯叫」，曲線通過噪音降低十五分貝，車內噪音降低二分貝。而與金屬材料車體相比，此碳纖維列車的車體強度更強，安全係數更高。採用碳纖維複合材料製造的轉向架，抗衝擊能力更強，結構壽命更長。

此外，更輕的碳纖維車身，減輕了車輛軸重，輪軌力降低百分之十五以上，從而減少了輪軌磨損。車輛並應用數位孿生技術，搭建了碳纖維列車SmartCare智慧運維平台，實現車輛故障智慧偵測、健康狀態智慧評估等，降低了檢修成本。