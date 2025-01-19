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香港流感進高峰 兒童個案情況嚴重

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港衛生署衛生防護中心日前表示，香港已進入流感季節，呼籲市民加強個人保護措施，包括接種疫苗以應對流感。中新社
香港衛生署衛生防護中心日前表示，香港已進入流感季節，呼籲市民加強個人保護措施，包括接種疫苗以應對流感。中新社

香港步入流感高峰，公立醫院流感患者入住率上升，兒童流感個案入院率高，部分出現氣管炎和肺炎症狀，情況較之前嚴重。專家紛紛現身，分析現狀和提出對策。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，香港踏入流感季節後，近日公立醫院的流感個案入住率上升，0至5歲兒童為主，每萬人中有1.93人受感染；而每萬名長者中有0.97人受感染。

許樹昌認為，現時流感季節只是剛開始，預計本月尾至下月初會到達高峰，持續約六至八星期後、即大約到三月底回落。至於今年的流感高峰期會不會好似去年一樣持續半年，接連爆發甲型H3N2及H1N1病毒，許樹昌說有這個可能性，重申接種疫苗是最有效的預防方式，因現時疫苗能涵蓋4種病毒，保護率高達6成。

兒童流感狀況嚴重，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華說，近日兒童患有流感入院的個案有上升趨勢，部分出現氣管炎和肺炎症狀，情況較之前嚴重，有患者更同時感染副流感、鼻病毒和人類偏肺病毒。但已接種疫苗的學童病情相對輕微，平均留院一至三天可以出院。

香港衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，最新一周流感病毒活躍程度持續上升，但升幅較前一星期放緩，不少人共同感染流感和肺炎支原體等病毒，但現時疫苗接種率未達理想水平，預計農曆新年期間市民多聚會和外遊，冬季流感將達頂峰，假期後一段時間回落。

香港疫苗可預防疾病科學委員會日前發表暫擬共識，指呼吸道合胞病毒RSV疫苗暫時不建議為全部長者和孕婦普遍接種相關疫苗。劉宇隆解釋，目前香港呼吸道合胞病毒情況不嚴重，數據顯示疫苗有效減低風險和嚴重程度，但同時有數據提到有副作用，包括有孕婦接種後小產和出現妊娠高血壓，也有長者出現神經系統問題等不良反應，希望再檢視更多數據釐清風險，暫不建議相關群組廣泛接種。

許樹昌說，北半球大部分地方，包括中國大陸、日本、南韓、新加坡及歐美等國家等，都爆發嚴重流感，以H1N1病毒為主，不排除部分人感染後將病毒帶回港，呼籲市民外遊時亦要做好防護措施。

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