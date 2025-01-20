北京千燈夜 點亮溫榆河公園

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「2025北京千燈夜」在北京溫榆河公園朝陽示範區西園拉開序幕，超過千組自貢彩燈，由600餘名彩燈師傅製作。圖／本報北京傳真
「2025北京千燈夜」在北京溫榆河公園朝陽示範區西園拉開序幕，超過千組自貢彩燈，由600餘名彩燈師傅製作。圖／本報北京傳真

近日「2025北京千燈夜」在溫榆河公園朝陽示範區開幕，600畝超大空間匯聚超過千組自貢彩燈。活動將持續至3月。

傍晚時分，未及走進溫榆河公園朝陽示範區，就能看到璀璨的巨型彩燈，超過千組自貢彩燈，由600餘名彩燈師傅製作。

「萬物皆可燈」是自貢彩燈的特色之一。從入口門區開始，一路上可以沉浸式體驗「龍蛇賀歲」、「仙境奇遇」、「大國寶藏」、「京華神韻」、「花現美好」、「王者風尚」、「仰望蒼穹」、「向陽而行」八大主題區域。桃花、仙鶴、天球儀、青花瓷、絲綢之路、故宮角樓…各種彩燈讓人目不暇給。

千燈夜還設置了四大主題美食街區，匯集近百種地方特色小吃和國際美食。備受年輕人喜歡的IP齊聚亮相—泡泡瑪特新年12款手辦盲盒發售、王者榮耀文創、「潮有范兒」朝陽特色伴手禮、天壇文創等。遊客可體驗投壺等傳統遊戲，購買各類非遺手工藝品，還可在「快樂辦事處」許下心願。在各主題演藝區，國風舞蹈、盛世鼓樂、繁華歌舞、民樂演奏、未來巡遊等沉浸式演藝活動迴圈上演。

燈會現場還特別設置了「國風旅拍館」，為遊客提供一站式服裝租賃、妝造設計與專業拍攝服務，既是「看畫人」，亦是沉浸式體驗的「畫中人」。

同時，一年一度的「溫榆冰雪節」活動也拉開序幕，2萬平方公尺的東岸草坪化身雪上樂園，大雪道、雪地轉轉、悠波球、挖掘機等花式玩法，等待遊客解鎖。

文創 泡泡瑪特 美食

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