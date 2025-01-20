全球首場 北京將辦機器人半馬賽事

機器人能跑完21.0975公里的半程馬拉松？根據北京經濟技術開發區（也稱北京亦莊）消息，全球首個人形機器人馬拉松將於今年上半年與2025北京亦莊半程馬拉松共同起跑。

中新社報導，經過多年發展，人形機器人已從最初的概念驗證階段逐漸進入到實際應用場景。

今年北京兩會期間，北京市政府工作報告明確指出，北京將舉辦世界人形機器人「一會一賽」。

其中，一會指擬於8月舉辦的世界人形機器人運動會，包括田徑、足球、應用場景、綜合技能等賽事。

一賽指全球首個人形機器人半程馬拉松比賽。該賽事將於今年上半年在北京亦莊舉辦，屆時，全球機器人企業、科研院所、機器人俱樂部、高校等創新主體的人形機器人全程參加21.0975公里的半馬比賽。

為激發人形機器人企業參賽熱情，全程參加半馬比賽的企業，將根據綜合評分評選出冠亞季軍及完賽獎。

參賽機器人必須在不更換電池的情況下奔跑，距離最長者，將獲最佳耐力獎；在短中長三個測速區中速度最快的機器人將獲最快速度獎；比賽期間通過公眾號獲得投票最高的機器人將獲最佳人氣獎。

去年北京機器人產業總收入超200億元（人民幣，下同），企業數量超400家。作為北京重要的機器人產業集聚地，截至目前，北京亦莊擁有機器人生態企業140餘家，產值規模近百億元，形成覆蓋核心零部件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。