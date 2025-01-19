快訊

馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

不倫牽手被拍照？大學已婚院長傳師生戀 積極助女博士生拿教職遭爆料

年前降溫有感！周末強烈大陸冷氣團 「濕冷+低溫」凍到初一

年輕人怎麼了？調查：27%香港中學生自認「已躺平」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港基督教女青年會（女青）近日公布一項調查結果顯示，有27%受訪香港中學生覺得自己「已經躺平」。圖／取自女青官網
香港基督教女青年會（女青）近日公布一項調查結果顯示，有27%受訪香港中學生覺得自己「已經躺平」。圖／取自女青官網

近年青年「躺平」現象受到關注，且呈現年輕化趨勢。近日一項針對香港中學生的調查顯示，逾四分之一受訪者自認「已躺平」，包括輕鬆生活、不想社交、不追求好成績等，其中更有超過四成受訪者自認已躺平逾一年。

香港基督教女青年會去年9到11月，以問卷訪問990名中學生（即初中生與高中生）對於「躺平」的印象以及自我狀態的判定，調查結果於近日刊登在官網。

針對「躺平」的印象，有過半數的52.6%認為「中立」、34.8%認為「負面」、12.6%人認為「正面」；亦有48%人稱會支持朋友「躺平」。調查指出，這反映時至今日，「躺平」一詞不再貼滿負面標籤。

對於自我狀態的判定，有27%受訪學生（267人）覺得自己「已經躺平」，其中有52.4%為初中生（140人）、47.6%為高中生（127人）。該調查稱，若以全香港中學生總數33萬推算，則約4.6萬初中生和4.2萬名高中生，共8.8萬人「躺平」。至於這些學生躺平了多久？調查顯示，其中有多達41.2%（110人）稱已躺平超過一年。

而學生自評，包含懶散、輕鬆生活、不做功課、不想社交、讀書不求好成績、沒有特別興趣或目標，以及對生活沒有想像等，都屬於躺平行為。

此次調查還將躺平背後心態分成「覺醒躺平」與「逃避躺平」兩類。根據調查，有七至八成受訪者認同不追求名車、體面工作、無意義社交的心態屬於前者；而後者則有約五成受訪者對難以應付快節奏生活，於是選擇過規律的慢生活、滿足基本生存即可、租房可過一世等表示認同。

調查稱，過往社會評價躺平是一種年輕人逃避現實的態度，但隨著社會變遷等不同因素，整體受訪中學生傾向認為躺平是個人對於學業、家庭、經濟、社會現況等的認知不斷累積，「深思熟慮、平衡利弊後『覺醒』的生活態度，而非一味消極面對生活」。

本次研究亦以個人感受將躺平分為6種類型，其中超過半數受訪者自評為「舒適型」，即認為躺平是出於個人自由、平衡利弊後的決定；亦分別有近三成的受訪者自認屬「無方向型」或「無家庭計畫型」，即對畢業後出路無方向、未知自己興趣，或無計劃結婚、生子、買房。

另，有超過二成受訪自認是「無望型」，即曾經努力但不成功，認為向社會上層流動的機會很少等，亦有約二成受訪者自認是「壓力型」，包含自認學習壓力大、想重整自己的方向，以及不認同主流上進的價值觀等。

女青總主任郭義聰表示，研究結果反映「躺平現象」年輕化，他認為這是學生面對壓力、失敗和挫折的方法，尋求在日常生活所欠缺的滿足感，以及被看見、被認同的感覺。這些中學生只是暫時想休息或者沒有找到目標，應該給予他們更多鼓勵、協助進行生涯規劃，而不是一味責怪。他並呼籲社會應該有「接受失敗」的氣度，也不應妖魔化「躺平青年」，更無需開口閉口就是「那兩個字」。

價值觀 壓力 年輕人 社交 躺平 香港

延伸閱讀

輕鬆生活、不追求好成績！調查：近3成港青稱「已躺平」

香港大學近月60多名學生被詐騙！損失逾2.5億元、多為大陸學生

香港北角東岸板道首段1/26開放 特首先跑步、踩單車

遭禁錮17港人返家 部分未交贖金 警設法營救餘下11人

相關新聞

香港大學近月60多名學生被詐騙！損失逾2.5億元、多為大陸學生

香港大學社會科學院日前向學生發出電郵，內容提到近月有逾60名學生被詐騙，累計損失逾港幣6000萬元（約新台幣2.5億元）...

整治春節網路言論 大陸網信辦喊「禁止鼓吹不婚不育」

春節將至，中國網信辦再度進行「網路環境整治專項行動」，除了挑起對立與醜化春節習俗的行為、AI生成假訊息，鼓吹不婚不生的言...

年輕人怎麼了？調查：27%香港中學生自認「已躺平」

近年青年「躺平」現象受到關注，且呈現年輕化趨勢。近日一項針對香港中學生的調查顯示，逾四分之一受訪者自認「已躺平」，包括輕...

黃仁勳低調抵陸！出席輝達北京分公司尾牙 讚大陸員工離職率全球最低

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今早離台後，午後飛抵北京，傍晚出席輝達北京分公司尾牙。他表示，很多人不知道輝達進入中國已...

輕鬆生活、不追求好成績！調查：近3成港青稱「已躺平」

香港基督教女青年會今天發表調查結果，約6成5受訪中學生對「躺平」持正面或中立態度，且近3成聲稱「已躺平」；躺平行為包括輕...

「壓歲錢不超20元」中多地表態節儉過年 網友開酸了

「春節」才剛被列入人類非物質文化遺產代表作名錄，中國多地近期紛紛表態強調要「節儉過年」引發熱議。目前已有多個省市提出燈籠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。