輕鬆生活、不追求好成績！調查：近3成港青稱「已躺平」

香港基督教女青年會今天發表調查結果，約6成5受訪中學生對「躺平」持正面或中立態度，且近3成聲稱「已躺平」；躺平行為包括輕鬆生活、不想社交、不追求好成績等。

據香港星島日報網，香港基督教女青年會去年9至11月以問卷方式訪問990名中學生，結果顯示52.6%受訪學生對「躺平」的態度「中立」，34.8%認為「負面」、12.6%人認為「正面」；也有48%稱會支持朋友「躺平」。

此外，27%受訪學生認為自己已經「躺平」，其中多達41.2%稱已「躺平」超過1年。

在「躺平」的行為方面，276名自認「躺平」的受訪者中有6至7成認為自己懶散、輕鬆過活屬於「躺平」；5至6成認為不做功課、不想社交、讀書不求好成績屬於「躺平」；另有4至5成認為沒有特別興趣目標或對未來生活沒有想像皆屬於「躺平」。

此外，本次研究也將躺平背後的心態分為「覺醒躺平」與「逃避躺平」兩類。前者是指經過社會洗禮後權衡利弊而選擇的心態，後者才是一些相對保守的想法。

就「覺醒躺平」來說，在全部990名受訪者中，有7至8成受訪者認同不追求名車、體面工作、無意義社交的心態；而在「逃避躺平」類別下，約5成受訪者認同難以應付快節奏生活或可選擇慢生活、滿足基本生存即可、租房可過一世。

本次研究也以個人感受將「躺平」分為6種類型，其中逾半數受訪者自評為「舒適型」，也就是認為「躺平」是出於個人自由、平衡利弊後的決定；另有近3成受訪者自認屬「無方向型」或「無家庭計畫型」，即對畢業後出路無方向、不知自己興趣或無計畫「結婚生子買房」。

女青總主任（青年及社區服務）郭義聰表示，「躺平」是近年頻繁出現的用語，並非年輕人「逃避問題」做出的選擇，也可能是深思熟慮、平衡利弊後的生活態度，社會不應妖魔化「躺平青年」。