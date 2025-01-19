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整治春節網路言論 大陸網信辦喊「禁止鼓吹不婚不育」

中央社／ 台北19日電
春節將至，中國網信辦再度進行「網路環境整治專項行動」，除了挑起對立與醜化春節習俗的行為、AI生成假訊息，鼓吹不婚不生的言論也在這波整治行動的範圍中。 示意圖／ingimage
春節將至，中國網信辦再度進行「網路環境整治專項行動」，除了挑起對立與醜化春節習俗的行為、AI生成假訊息，鼓吹不婚不生的言論也在這波整治行動的範圍中。 示意圖／ingimage

春節將至，中國網信辦再度進行「網路環境整治專項行動」，除了挑起對立與醜化春節習俗的行為、AI生成假訊息，鼓吹不婚不生的言論也在這波整治行動的範圍中。

綜合澎湃新聞、中新網，中國網信辦宣布，為了營造喜慶祥和的春節網路氛圍，決定自19日起展開為期1個月的「清朗2025年春節網路環境整治」專項行動，營造積極向上、文明健康的春節網路氛圍。

根據公告的文件，這次重點整治6個方面的問題，分別是「挑起極端對立」、「炮製不實訊息」、「宣揚低俗惡俗」、「鼓吹不良文化」、「違法活動引流」、「侵害消費者權益」。

其中，在「挑起極端對立」中特別強調，不得藉春節晚會、春節檔影視作品或熱門體育賽事活動等話題，挑起互相謾駡、引戰；也不得惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，借機發表「地域黑」等歧視性內容。

近年中國生育率持續下降，官方用盡方法試圖鼓吹生育，地方政府更是為了落實中央政策而出現了「催生電話」等為人詬病的作法。

這樣的情形也展現在這次的整治行動中，公告中特別強調，不得刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題。

對於不實資訊的整治則強調不得製造、傳播涉公共政策、社會民生、春運等謠言資訊，虛構突發事件的原因、細節、進展等。不得發布「陰謀論」。此外，也不得製作有關家庭倫理、情感糾紛等矛盾衝突的劇情，避免傳遞不良價值觀。

這份公告中也提到，禁止使用AI工具惡意製造虛假形象，以及與春節相關的社會性話題，借機誤導網友，造成負面影響。

此外，也不得打著春節演出、休閒娛樂等各類名義，發布含有低俗、擦邊等內容的直播、短影音。

中國網信辦要求各地網信部門要結合屬地實際情形，讓實施方案更細緻，第一時間落實並督促進行清理整治，取得實效；平台要成立工作小組加強春節期間值班，切實加強內容審核管理。同時，也將及時公布典型案例查處情況和治理成效，形成有力震懾。

公共政策 春節 春運 生育 網路

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