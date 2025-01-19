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香港大學近月60多名學生被詐騙！損失逾2.5億元、多為大陸學生

中央社／ 台北19日電
香港大學社會科學院日前向學生發出電郵，內容提到近月有逾60名學生被詐騙，累計損失逾港幣6000萬元（約新台幣2.5億元）。示意圖。圖／AI生成
香港大學社會科學院日前向學生發出電郵，內容提到近月有逾60名學生被詐騙，累計損失逾港幣6000萬元（約新台幣2.5億元）。示意圖。圖／AI生成

港大學社會科學院日前向學生發出電郵，內容提到近月有逾60名學生被詐騙，累計損失逾港幣6000萬元（約新台幣2.5億元），校方要求學生完成警方的防騙問卷，否則或限制出入圖書館等。有港媒報導，許多受騙的是來自中國大陸的學生。

據「香港大學學生會校園電視」臉書18日發文，港大社會科學學院於16日向該學院學生發電郵，轉述來自學生發展及資源中心的訊息。

電郵提到，近月有超過60名港大學生成為詐騙受害者，累計損失超過6000萬元，學生須於1月20日至2月10日完成由香港警方提供的問卷，以「提升對騙案的警覺性及保護自己」，未能限期內完成問卷的學生可能被禁止進出圖書館等。

香港明報今天報導，被騙港大學生中絕大部分是來自中國大陸的學生，受騙時間集中於去年9月至10月新學年開學之初，各人來自多個學院，主要是一年級生，且大部分是大學部學生。

目前只有社會科學學院的學生收到上述電郵，教育學院等學生未收到。

據香港無線電視等港媒報導，一名18歲來自中國大陸的女子向香港警方報案被詐騙。

據了解，該女子是香港大學學生，持香港身分證，去年9月從大陸到港讀書。她報稱去年11月底接獲自稱電信商職員來電，電話之後轉到自稱大陸執法人員，指她涉及一宗「洗黑錢」案。她根據指示轉帳了約920萬元至3個銀行帳戶。

大學生 港大 詐騙 香港

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