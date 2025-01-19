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中國醫院集採藥品質受質疑 醫師：血壓不降麻藥不睡

中央社／ 記者邱國強北京19日電

中國官方展開藥品集中採購制度以壓低價格已執行近6年共10批。但近來中國醫界普遍反映，這類多屬中國國產藥品的集採藥藥效不穩定，甚至出現服用後「血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉」的窘狀，近來更成為地方「兩會」的熱門話題。

綜合中國媒體報導，日前舉行的上海市「兩會」上，兼任政協委員的20名上海醫界高層主管聯名提案，直指某些集採藥藥效不穩定，但醫生在臨床使用時卻沒有選擇權，呼籲官方為價格較貴的「原研藥」（原創性新藥，在中國多屬進口藥品）留出使用空間，並對進口藥品和國產藥品給予不同醫保報銷比例。。

提案的上海市政協委員中，兼任上海瑞金醫院普通外科主任的鄭民華日前向媒體表示，集採藥由於價格低，藥物品質不穩定，存在著「血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉」等現象，醫師面對病患的反映與質疑很無奈，因為沒有選擇權，「向上級反映也沒渠道（管道）」。

兼任北京朝陽醫院心臟內科主任醫師的北京市政協委員盧長林，也在日前舉行的北京市政協會議提案，直指醫師們普遍反映，集採藥與進口藥或原研藥相比，療效欠佳。

盧長林表示，經臨床發現，劑量相同的新型口服抗凝藥中，進口藥可有效預防病患中風及肺栓塞等；但使用集採藥的患者，發生中風、肺栓塞的比重較大。同時，集採藥產生的不良反應較大，甚至還出現過敏反應，代表藥物純度不夠，製作工藝有問題。

根據報導，一名不願具名的中國北方某三甲醫院（中國最高等級醫院）的麻醉科醫師透露，和原研藥相比，中國國產麻醉藥「效果稍微差一些」。而品質上的差距，可能是國內外製藥工藝的差距，也可能是部分藥廠「責任心不夠」降低了製藥的品質管控。

針對上述醫界人士反映，中國國家醫保局日前向上海市醫保局發函，委託聯繫瑞金醫院及鄭民華代為致謝，並認真聽取專家意見，進一步了解專家反映存在品質問題的具體藥品種類、藥廠及臨床表現等，責成相關藥廠回應臨床關切，確有品質問題的藥品及時解除採購協議；並歡迎廣大醫務人員，當好藥品價格和品質問題的「吹哨人」。

中國國家醫保局以「保證低收入人群能用得起藥」為由，自2019年4月起在全國逐步推動藥品集中採購，透過「以量換價」原則壓縮藥品價格。近6年來，相關單位共集中採購10批藥品，其中絕大部分為中國國產藥品，進口藥及「原研藥」比重據報已降到僅約5%。

上海 北京 醫師

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