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日媒：蘇州日本母子遇襲案 蘇州法院23日對50餘歲行凶男子宣判

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
去年6月日本母子遇襲受傷案，蘇州市中級人民法院將於1月23日對被起訴的50多歲中國男子宣判。圖為為阻止行凶的校車引導員胡友平被刺身亡消息傳開，不少蘇州市民在案發現場送花悼念。（取材自微博）
去年6月日本母子遇襲受傷案，蘇州市中級人民法院將於1月23日對被起訴的50多歲中國男子宣判。圖為為阻止行凶的校車引導員胡友平被刺身亡消息傳開，不少蘇州市民在案發現場送花悼念。（取材自微博）

日本共同社報導，日本政府相關人士18日透露，有關去年6月在中國江蘇省蘇州市發生的日本母子遇襲受傷案，蘇州市中級人民法院將於23日對被起訴的50多歲中國男子宣判。

該案發生於去年6月24日。在車站等候日本人學校校車的30多歲女性和學齡前男孩被刀割傷。試圖阻止男子行兇的校車引導員、中國女性胡友平（當時54歲）被刺身亡。

報導稱，該名男子在案發現場被控制住，並於去年11月29日被起訴。據日中關係消息人士透露，男子在案發前從外地來到蘇州，沒有工作和家人，深感孤獨。詳細作案動機尚不清楚，是否會在判決中闡明成為焦點。

共同社1月9日曾引述消息人士報導稱，蘇州市中級法院9日對因上述案件被起訴的周姓男嫌犯進行首次公審。更早前，去年12月27日共同社則引述消息人士稱，該嫌犯已被起訴。

日本 校車

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